A Mesebolt és a várszínház bemutatója

Kőszeg Nincsen nyári szezon a szombathelyi Mesebolt Bábszínház és a Kőszegi Várszínház koprodukciós bemutatója nélkül. Július 2-án, kedden – aztán másnap este is – a Jurisics-vár lovagtermében láthatja a közönség A boldog herceg ősbemutatóját: a színpadi átiratot és a rendezést Jeles András jegyzi.

Nem lehet elégszer elmondani, hogy a bábszínház nem törvényszerűen és nem kizárólag gyerekeknek szól; A boldog herceget 14 éven felüli nézőknek ajánlják az alkotók. Komplex színházi élmény várható, valami olyasmi, ami után már nem lesz az ember egészen ugyanaz, mint előtte volt. Az alapmű Oscar Wilde-é. Az előadás zeneszerzője Szőke Szabolcs. Díszlettervező: Perovics Zoltán. Báb- és jelmeztervező: Bánki Róza.

Szereplők: Császár Erika, Fritz Attila, Gyurkovics Zsófia, Janicsek Péter mv., Kosznovszky Márton, Kovács Bálint, Kőmíves Csongor, Lukin Zsuzsanna mv., Szőke Szabolcs mv., Varga Bori.

És bár a színház mindig „itt és most” van, az alkotói névsort böngészve a magyar színháztörténet egészen különleges, gazdag „Atlantisza” is fölsejlik. (És akkor talán nem is Atlantisz: mert itt és most van.) Legendás színházi személyiségek dolgoznak itt együtt (megint, még mindig), a fiatal generációkkal termékeny együttműködésben.

Ahogyan az ajánlóban olvashatjuk: „A színpadon megmutatkozik a nincstelen emberek nyomorúságos, szerencsétlen és kegyetlen hétköznapi valósága. A szöveg és a zene sok humorral és sok szomorúsággal közelít hőseihez, és nem akar semmit sem bizonyítani vagy szemléltetni. Éppen ezáltal adja vissza méltóságukat, és válaszok nélkül a legfontosabb kérdésekig vezeti el a nézőket. Miért az elhagyatottság, a szerencsétlenség? És honnan van a jó? Miért a jó az, ami a világban rendkívüli?”

Kezdés július 2-án 20.30-kor a lovagteremben. ÖL