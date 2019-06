A műanyag palackok élete a kastélyban

Föld apó is tiszteletét tette a celli Soltis Lajos Színház második gyerekszínjátszó táborában, amelynek ismét a vönöcki kastély – és kertje – ad helyet.

A 7–10 éves korosztályt várták a gyerekszínjátszó táborba, amelyet tavaly rendezett meg először a celli társulat. (Ez azt is jelenti, hogy a következő héten a fiatalok-felnőttek következnek; korábban nem volt korosztályi bontás a szakmai táborban, de az évek során kinőtték a kereteket.) Harminchat gyerek érzi jól magát Vönöckön, többségükben a Soltis Lajos Színház gyerekstúdiósai. De egyre több a jelentkező „kívülről” is: az idén érkeztek táborozók Budapestről, Szombathelyről, Lajosmizséről, Mezőtúrról. A gyerekek három csoportban dolgoznak, játszanak, alkotnak; elsősorban a Soltis-színház drámapedagógusainak – Nagy Zsuzsi, Boznánszky Anna, Gregorich Zsófia, Pesti Arnold – szakmai vezetésével, de vannak külsős tanárok is.

A legfiatalabbak csoportja a Palackák névre hallgat, a „középkorosztályból” verbuválódott az Aluminimumok, a legidősebbek a Polipropilének. Az elnevezések a tábor központi témájára, hívószavára utalnak, ez pedig a környezetvédelem. Nemcsak Föld apó tette tiszteletét a táborban, hanem Markó-Valentyik Anna, a győri Vaskakas Bábszínház színésze is, aki nem mellesleg mozgalmat indított a környezetvédelemért. Segítőként van jelen Nagy Gábor, Tóth Ákos, Temesi Zsolt, Marton Merci, Hajba Bea.

A tábor szombaton bemutatókkal ér véget: kiderül például, hogy voltaképpen milyen a műanyag palackok élete.