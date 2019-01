A sérült és a zenét tanuló gyermekekért muzsikáltak a Bartók Teremben

A sérült és a zenét tanuló gyermekekért szólt csütörtökön a muzsika a Bartók Teremben.

Muzsikáljunk együtt, egymásért címmel a Bartók Béla Zeneiskola növendékei és tanárai, a Rum Kastély EGYMI fiataljai és a Capella Savaria énekesei léptek színpadra. Az új kezdeményezés a zeneiskolától indult: legyen egy közös koncert, melynek bevételén a Rum Kastély EGYMI Rumi Csigabiga Alapítványa és a zeneiskola alapítványa osztozik. Domjánné Éder Marietta, a gyógypedagógiai intézmény vezetője elmondta: a bevétellel a növendékek erdei iskolai programját fogják támogatni.

Azért, hogy a hangversenyre érkezők még jobban megismerkedjenek a sérült gyermekek világával, kezdés előtt kiállítás nyílt a Bartók Terem aulájában a Rumban készült képzőművészeti alkotásokból. A különböző technikákkal: festéssel, hímzéssel, ragasztással, színezéssel készült téli életképek is árulkodtak az intézményben folyó kitartó, a gyerekek képességeit felszínre hozó pedagógiai munkáról. A továbbiakban, ahogy az a bevezetőben is elhangzott, az oktatási paletta két végén álló iskolák: a tehetséges és a fogyatékkal élő gyermekeket képző intézmények mutatkoztak be. A zeneiskolás fiatalok hibátlan, igényes hangszeres játéka öröm volt a szemnek és a fülnek, míg a rumi gyerekek produkciói a szíveket melengették fel. Sokat hallhattunk már az intézményben folyó színkottás zenei oktatásról. Most hallhattuk is, ahogy a hétköznapi készségekkel is alig boldoguló gyerekek egységes kompozícióba olvasztják a tétova billentyűs játékot, a xilofon és a ritmushangszerek fegyelmezett lüktetését. Az arcokon hatalmas koncentráció, egymásra figyelés tükröződött, a tapsok után tiszta szívből jövő volt az öröm. Szinte katartikus volt a pillanat, amikor a kerekesszékben izgő-mozgó fiúcska, Dominik egyszer csak csengő hangú szólóénekkel lepte meg a közönséget. Elismerés illeti a gyógypedagógusokat is, akik hatalmas türelemmel és jókedvvel hozták létre a csodát, megadva a gyerekeknek az együtt muzsikálás és a siker örömét. Jó ötlet volt, amellett, hogy a perselyben gyűltek a bankjegyek, egy emlékezetes estét is sikerült varázsolni fellépőnek és közönségnek egyaránt.