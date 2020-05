A vasvári színjátszó fesztivál is reagál a járványra

Meghosszabbították a jelentkezési határidejét a Vasvári Nemzetközi Színjátszó Fesztiválnak, amelyet a terv szerint október 15-18-án rendeznek meg. Az új határidő: május 30.

Eddig 21 hazai és 16 külföldi csoport jelentkezett – köztük marokkói, indiai, iráni, argentin, orosz és további hat nemzet –, és továbbra is várják a helyzetnek megfelelő 1-2 szereplős darabokról a kisfi lmeket. A jelentkezők 30-40 másodperces spotokat küldenek, ezek alapján döntik el, hogy kiket tudnak fogadni – tudtuk meg Gergye Rezsőtől, a vasvári Nagy Gáspár Kulturális Központ igazgatójától. Az öt évvel ezelőtti vízió szerint a színjátszó fesztivál több ezres nézőközönséget érintett volna, erős környékbeli turisztikai ráhatással. most valószínűleg örülnek, ha megtarthatják októberben egy kisebb volumenű rendezvényként, és nem kapja telibe a tervet egy újabb járványveszélyhullám.

– A fesztiváli darabokra próbálunk majd támaszkodni a következő évad bérletes előadásaiban. A fesztiválon lesznek vírus-élménybeszámolók, például az egyik budapesti csoport budapesti vezetője Peruban ragadt, most jött haza, elmeséli majd, mi történt. A fesztiválba is beépül a járvány, lesz képekből kiállítás, videókat is vetítünk. Próbáljuk előnyünkre fordítani a helyzetet – mondta Gergye Rezső, aki aktivitásra ösztönöz minden színjátszót, hogy a játék folytatódjék. A három legjobbnak ítélt között hatvanezer forint jutalmat osztanak szét