A VHHK megmutatja: számos érték nő ki az egyszerű vidéki valóságból – fotók

Egyedi kiadvány született: bemutatták a Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények gencs- apáti tematikájú számát a község közönsége előtt, a művelődési házban, ahol bevezetésként a Tanai Erzsébet vezette Félnótás Népdalkör katonadalokat énekelt.

Falu és folyóirat találkozik. Szerencsés találkozás, mert az internet világában nyomtatott folyóiratokat ma már nem nagyon olvasnak az emberek azon a szűk értelmiségi rétegen kívül, amely az adott témákban érdekelt. Tehát jó a folyóiratnak, hogy összekapcsolódik a nagyközönséggel, és jó a falunak, hogy egy igényes történeti kiadvány róla szól. Hosszú távon is jól működő kapcsolat lehet, a folyóiratnak mint műfajnak is további progresszív életet jelent, ha küldetéséhez célközönséget talál.

Bodorkós Ferenc polgármester köszöntőjében elmondta: megdöbbent ezen a tudományos munkán, amikor a kiadványt kezébe vette, mert sok olyan információt talált benne, amiről nem tudott, pedig úgy vélte, ismeri a falu történetét, például hallott a gencsi ispitáról, de a jelentőségéről nem, Bajzik Zsolt tanulmányát, Gróf Apponyi Albert Vas megyei letelepedésének történetét pedig háromszor is elolvasta. Reményét fejezte ki, hogy lesz további pályázati forrás, és a szerzőcsapat készen áll arra, hogy a kutatómunkát folytassa. Varga Albin kultúrház-igazgatótól megtudtuk, a hungarikum-pályázaton ültették el sikerrel ezt a gondolatot, hogy a Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények egyik kiadása a faluról szóló tematikus számként jelenjék meg.

A kerekasztal-beszélgetésen az Őrségben élő Kevy Albert, a Vas Megyei Értéktár elnöke arról beszélt, hogy mindig öröm számára Gencsapátiba jönni, nem csak azért, mert itt a valamikori bakáknak kék nefelejcsből kötöttek csokrot a lányok, hanem mert számos olyan érték nő ki innen, a vidéki valóságból, amely túlmutat azon az egyszerűségen, ami az itt élők szerénységét tükrözi. Az értéktár-bizottság tagjai sokat töprengenek azon, mi az érték – érték-e még a mérték? –, mit fedezünk fel, mi az, ami mellett a mindennapok nyomása alatt elmegyünk, mert ezt sugallja a korszellem.

Kevy Albert a hajnali napfényben csillogó harmatcseppekhez hasonlította a helyi értékeket: olyan, mintha sok kis gyöngyszem között sétálnánk, a gencsapátiak pedig ezek között élnek. Vannak, akik az értékeket keresik, vannak, akik azok bemutatására esküdtek föl, és vannak, akik megfelelőképpen tudják azokat közvetíteni. Nem elég a jelenben élni, a múltba is vissza kell tekinteni, találhatunk fogódzókat, melyekből új értékeket lehet teremteni.

Dr. Melega Miklós levéltár- igazgató a kiadvány történetéről szólva a honismereti mozgalomban kezdeményezett 70-es évekbeli alapítását idézte fel, 1990-től jelentette meg a levéltár. Amikor bizonytalanná vált a finanszírozása, új források után kellett nézni, támogatta az NKA, a megye, vasi városok önkormányzatai szponzoráltak egy-egy számot. A szerzői dönthettek volna úgy, hogy ha ilyen nehézségek vannak, akkor nem csinálják tovább, de úgy érezték, hogy nem adhatják fel a közel fél évszázados folyóirat helytörténetírását, ami az itt élő közösségeknek fontos. A gencsapáti témájú lapszám megjelenése történelmi fordulópont, különleges esemény, a közös gondolkodásból eredt; ez az első olyan szám, amely egy település történetét dolgozza fel, és abból a szempontból is egyedi, hogy színes oldalak is vannak benne. A kiadvány a cserekapcsolatoknak köszönhetően nyolcvan-kilencven közgyűjteménybe is eljut, a helyieken kívül az ország más településein, levéltárakban és múzeumokban is fogják olvasni.

Az esten részt vett a kiadvány néhány szerzője is. Kóta Péter Apáti kora újkori történeti forrás­anyagának összegyűjtéséről beszélt, a vagyonleltárról mint fontos információforrásról, és a Csemetei család jelentőségéről. Pál Ferenc bemutatta a „Gencsi Ispita” történetét, amely katonai kórház volt – az épületet ma is Ispita-házként emlegetik –, és a lakosság és a katonák együttélésének előnyeiről, hátrányairól, és azokról az egészségügyi kockázatokról, amit a járványok jelentettek. A levéltáros másik tanulmánya a Gyöngyös-patak vizének felhasználásáról, a gencsi malmokról szól. Rétfalvi Balázs e kiadványban szemelvényeket közölt Limperger Flóris németgencsi plébános Historia Domusából, amely színes, érdekes olvasmány, és megörökíti a helyi konfliktusokat is.

Eljött a bemutatóra a Gencs­apátiról szóló lapszám tojáskarcolásról szóló cikkének interjúalanya, Csordás Csabáné Marika tojásfestő népi iparművész is, aki a harmadik generációs leszármazottja azoknak, akik ezt népművészetté tették. A hölgy 60 éve karcol, gyűjteményét – a maga létrehozta házi múzeumban – külföldiek is felkeresik, megszólalásában arról mesélt, miként tanulták meg testvéreivel a technikát az édesanyjuktól, és hogyan variálják tovább.

Megszólalt a nyugalmazott történelemtanár, Szendrőiné Sochr Mária, aki kifejtette, hogy a kiadvány történeti háttéranyaga az itt élők mellett a beköltözőknek is segít az otthonosságérzés megtalálásában, és érdemes bevinni az iskolába is, feldolgozni a gyerekekkel a helytörténeti szakkörben, illetve hasznos lehet a pedagógusok számára tematikus versenyek előkészítéséhez is.

Kiemelt képünkön: A kötet néhány szerzője is megjelent: Kóta Péter, Pál Ferenc, Rétfalvi Balázs a gencsapáti számmal