A Weöres Sándor színház most házhoz viszi Shakespeare-t!

A Weöres Sándor színház időről-időre online is elérhető teszi korábbi előadásait pár napon keresztül. Most Shakespeare Titus Andronicus című tragédiája kerül sorra.

Az ókori Rómában játszódó történet Shakespeare egyik korai drámái közé tartozik. Ma már valódi erejét nem a véres jelenetek adják, ahogy Shakespeare korában, hanem a történet hátborzongató kiszámíthatatlansága, a kor ábrázolása, melyben bármi megtörténhet.

„Pálfi György a Taxidermia című filmmel lett ismert és elismert a magyar film – és színházi világban. Utána több filmmel is felhívta magára a figyelmet. Nekem a Szabadesés című filmjében volt szerencsém vele munkában is találkozni. Kevés az a filmrendező, aki a színész munkájában ennyire figyelmes és segítőkész lenne. Amikor megtudtuk, hogy színházi rendezésre is vállalkozik (TRIP Színház, Engedj be), úgy gondoltam, hogy a szombathelyi társulat fogékony arra a világra, mely Pálfi György munkáiban érzékelhető. Különösen érvényes lehet ez Shakespeare Titus Andronicus darabjára, melynek színpadra állítása nagy kihívás a rendezőnek és a Weöres Sándor Színháznak egyaránt.” (Jordán Tamás)

Az előadás három részletben lesz megtekinthető április 16. csütörtök 18 órától április 19. vasárnap éjfélig.