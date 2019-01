Abigél segít: megvan a hiányzó láncszem Szibill és Annuska között

Ezt ne hagyja ki! Legyetek gazdagok az újévben: a legjobb lencsés receptek egy helyen!

Abigél lekörözi Kevint is, ha az ünnepi televíziós kínálatról van szó. A Szabó Magda-regényből készült sorozat olyan biztos kézzel mesél el – Zsurzs Éva rendezésében – egy eleven karaktereket mozgató, „lányos” történetet, hogy közben észrevétlenül erős példát ad: emberségből, történelemből. Az idén ráadásul a régi-új Szabó Magda-regénnyel, a Csigaházzal a kezünk ügyében nézhettük meg újra Gina, a Matula, Kőnig tanár úr – és a titokzatos Abigél történetét a Dunán.

Az Abigél című televíziós sorozat 1977-ben készült, a forgatókönyvet is Szabó Magda jegyzi. Az a típusú film ez, amelyben minden egyes szereplő telitalálat: a Ginát játszó Szerencsi Évától (milyen régóta nincs már a földön) Garas Dezsőig, Piros Ildikóig, Básti Lajosig, Zsurzs, Bánfalvy Ágnesig, Egri Katiig, Ruttkai Éváig vagy Schubert Éváig. Tényleg mindenkit föl lehetne sorolni. És legfeljebb elmorfondírozni azon, hogy milyen jó, ha az író által megformált karakterek ennyire „légmentesen” életre kelthetők. Az embernek szinte az a benyomása, hogy Szabó Magda direkt ezekre a színészekre írta meg a figurákat – pedig tudjuk, hogy nem így volt. És miközben zajlik a Matula iskola szigorú élete (üdvözlet Ottlik Gézának és Robert Musilnak), a háttérben, aztán nem is annyira a háttérben zakatol a történelem: a II. világháború árnyékot vet minden sorsra. Csak Abigél áll rendületlenül az iskolakertben, hogy segítsen, ha kell. Szóval treméljük, ezentúl se múlik el ünnep Abigél nélkül – aki még a centenáriumi Szabó Magda-kiállításon is külön szobát kapott, a korsóját és plexihasáb helyettesítette a Petőfi Irodalmi Múzeumban. Lehetett cédulát bedobni, lehetett tőle kérni is

A fülszöveg szerint 1944-es dátummal (ez az Abigél történetének jelene), SzM szignóval találták meg Szabó Magda (1917-2007) hagyatékában azt a regényt, amely 2018-ban a Jaffa Kiadónál látott napvilágot Csigaház címmel. Csigaház látható a címlapon – olyan, mintha a végtelenbe vesző kút volna, titkokat rejtő. A múlt mélységes mély kútja régi, fontos toposz – amelyet Szabó Magdának sikerült emlékezetesen „újratöltenie”: Ókút című csodálatos önéletrajzi, a gyerekkort elénk varázsoló regényében: „Hajdani házunk udvarán, közvetlenül ott, ahol az udvarba léptünk a kapubolt alól, számtalan apró kavics csillogott egy sarokban. Ha esett, a csatornából alázúduló víz tisztára öblögette, meg-megmozgatta a fényes, kerek kövecskéket. Tilos volt játszanom velük, s ezt nehezen tudtam elviselni, mert szerettem minden kavicsot, minden pocsolyát.

A kavics gömbölyű volt, tarka, drágakőnek tűnt gyermekszememnek, a pocsolya meg maga a végtelenség; az ég, de vízben, vízből, felhő, de csak a képe, a ház vagy akár én magam, igazán és mégsem igazán. (…) A látható kutak varázsa is vonzott, hát még egy láthatatlané, amely azzal kecsegtetett, hogy megláthatom mindazokat a titkokat, amelyeket ott őriz a kútfeneken. De álltam, amit megígértettek velem, csak messziről néztem a tilalmas helyet, sóvárogva és engedelmesen.” Aztán eljött az idő, amikor íróként nemcsak közelebb merészkedett az ókúthoz, hanem alá is szállt; ezt tette nemcsak az Ókútban, hanem a Régimódi történetben is. Az Ókútban nyomon követhető az íróvá válás mitológiája (tulajdonképpen minden erről szól): „A vers a nagy szenvedély vagy a momentán feszültség levezetője volt, a próza a világ tárgyilagos, személyemtől független szemlélete, az általam képzelt totális realitás. (…) A regény fogalmáig más regények ismerete vitt el, még nem voltam tízéves, s rendre olvastam már a tizenkilencedik század legtöbb nagy prózai alkotását.” És hamarosan első saját regényét is megírta, alig-kamaszként: „Apám megsaccolta, mennyi papír kelhet az én születő regényemnek, kiemelt vagy egy fél kiló tiszta papírt, fogott egy zsákvarrótőt, s nemzetiszínű vékony spárgával, amiből szintén göngyöleg számra volt otthon mindig, varrt nekem egy kódexet, még le is nyomtatta súllyal, mikor elkészült vele, hogy szebb formája legyen. Tessék, lehet bele regényt írni.” Így született meg a Szibill története: úgy menti meg csődbe jutott férjét, hogy éhségsztrájkba kezd. A gyerekkori, kulisszahasogató Szibill-regény (a megírásakor a 20-as évek végén vagyunk!) és az 1958-as Freskó – benne Annuska – között eddig nem volt semmi.

Most van: a frissen megjelent Csigaház – amely szintén régi toposszal bánik: egy bécsi panzióban terel össze sorsokat. Még picit benne van a Szibill világa, de már érezzük az érett regények ízét is. Nem baj, hogy megjelent. („Bizonyítékként” teleírt füzetlapokat is beleapplikáltak: a Csigaház létezik!) Júlia maszkjában az író itt épp felnőtté válik: szíve gingallózik a bordái között. (Kevéssé érthető, miért érezte szükségesnek a kiadó magyarázatot fűzni például a gingallózik szóhoz.) Szabó Magda szól, gingallózik a szív.

