Aki a sírni készülő felhőkre is odafigyel – Madárriasztók és mesemondó fotelek

Miközben minden elmarad vagy meghatározatlan időre elhalasztódik, a színészek, zenészek, színházak, zenekarok és más intézmények keresik a kapcsolattartás új – vagy inkább régi? – formáit a közönséggel. Vagy talán nem is a közönséggel: a másik emberrel.

A szombathelyi Mesebolt Bábszínház – ahogy arról beszámoltunk – két kezdeményezést is elindított. Az egyiket Bábszínház a nappaliban címmel: korábbi meseboltos előadások felvételét adják közre, megnézhető például a szakmailag is nagyon sikeres Kirikou és a boszorkány. A másik a Minden napra egy mese – amelyről gyorsan kiderült, hogy voltaképpen nem is egy, hanem több: a Mesebolt társulatának színészei nem naponta jelentkeznek újabb mesemondással, meseolvasással, több mese máris elérhető, nekünk kell választanunk közülük. Kosznovszky Márton Pilinszky-meséje volt az első (azt már ki is választottuk), őt követi Császár Erika – kényelmes mesemondó fotelból, ahogy kell –, Lázár Ervinnel. Kovács Bálint (Mikkamakka személyesen), Lukács Gábor szintén Lázár Ervintől választott mesét. Varga Bori Kiss Ottó-mesét olvas: a madárriasztó csengőről (megvan a városi varjak eredetlegendája). Gyurkovics Zsófia Varró Dániel hősét, Katkát mutatja be: a kislányt, aki mindenkire odafigyelt. (Tényleg mindenkire, a zongorától a sírni készülő felhőkig.)

A március végére, április elejére tervezett tizedik Kaposvári Gyermek- és Ifjúsági Színházi Biennálé versenyprogramjában még ott virít Lenka és a tündér; a következő – Tamkó Sirató Károly verseiből szerkesztett – szombathelyi meseboltos bemutatót halasztani kell. Addig is vegyük kölcsön a költőtől a mottót, miszerint: „Világos ez, / csak tudni kell: / mozgás-özönben / a forgó Földön / mikor / hol meddig / mi mit jelent!” ÖL