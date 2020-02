Aktok, montázsok – Bánóczi László Fotókiállítása Körmenden

Bánóczi László EFIAP fotóművész képeiből nyílt kiállítás a Kölcsey Ferenc Gimnáziumban.

Aktok, fotómontázsok, utazásokon készült képek: az alkotó bejárta a fél világot, akkor is fényképezett – mondta megnyitóbeszédében Fekete Tamás, a körmendi 3 F-K fotóklub tagja. A művészről az is kiderült, hogy első inspirációit édesapjától kapta, aki megtanította a fekete-fehér filmek előhívására, nagyítások készítésére, ennek a technikájához azóta is vonzódik.

Bánóczi László hozzátette: ebben a válogatásban visszanyúlt egészen a kezdetekig, így vannak itt a ’90-es évek legelejéről és a korai digitális korszakból is képek, de a legfrissebb fotóit is megnézhetik most az érdeklődők.