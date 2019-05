Az első Ottlik-tábor Kőszegen: 60 éve jelent meg az Iskola a határon

Hogy Kőszeg egészen más lenne Ottlik Géza Iskola a határon című regénye nélkül, az egészen biztos.

És persze a regény is más lenne Kőszeg nélkül, ha lenne egyáltalán. Az Iskola a határon első megjelenésének 60. évfordulója alkalmából hirdették meg diákoknak az első Ottlik-tábort. Fűzfa Balázs tanár úr keze van a dologban. Lesz júniusban három teljes nap, amikor összesűrűsödhet az a három év – amely nem tűnik el, hanem van.

Ma már nem kell magyarázni remélhetőleg senkinek, hogy Ottlik Géza mit jelent Kőszegnek. Dr. Fűzfa Balázs irodalomtörténész volt az, aki anno szombathelyi tanítványaival mintegy felfedezte – és tudatosította a szélesebb nyilvánosságban, hogy élet és irodalom miképpen találkozik ebben a csodaszép határmenti városkában. Hogy az az iskola, amelyet Ottlik Géza emelt be az irodalomba, valóságosan is létezik: végigmehetünk a főallén, megkereshetjük például azt az ablakot, ahol Medve Gábor a regény terében kinézett. A Dr. Nagy László EGYMI főbejáratánál ma már tábla hirdeti a nevezetes kapcsolódást, rajta a felirat: „A három év például nem telt el, hanem van.” Az Ottlik-kultusz első lépését azonban Esterházy Péter tette meg, amikor egyetlen papírlapra lemásolta a teljes regényt: képpé (műtárggyá) változtatta az Ottlik-szöveget. A képalkotás nem áll távol a regényvilágtól (és nem csak a festővé lett Bébé okán), bár a heroikus-szerzetesi gesztusban a nagy írónak, a nagy regénynek szóló tisztelet mellett az erkölcsi tartás, minta, mérce követése-kijelölése (lásd! Ottlik-zakó, Medve-sapó) is benne volt. (Ha ugyan a kettőt szét lehet választani.)

Mi más lehetne az első Ottlik-tábor helyszíne, mint az egykori kőszegi katonai alreál: ide érkeznek meg a táborozók június 20-án kora délután. Aztán mindjárt bele is csapnak a közepébe: dr. Fűzfa Balázs vezetésével járják be a regény valóságos tereit. Június 21-én (nyári napforduló, hosszú éjszaka!) reggel a csuklóztatás talán elmarad. Délelőtt dr. Bokányi Péter vezeti a kőszegi irodalmi sétát. Biztosan útba ejtik a táborozók a nemrég felújított Sgraffitós házat, amelynek homlokán a kisfiú Ottlik a Szent Pál-feliratot látta. Láthatjuk, olvashatjuk mi is: „Non est volentis…” Délután irodalom és film kapcsolata lesz a téma, a beszélgetés fonalát dr. Fűzfa Balázs és dr. Murai András tartja kézben, engedi szabadon. Aztán lesz filmnézés is: A Nagy Füzet, Szász János rendezésében. Az alapmű szerzője Kristóf Ágota/Agota Kristof – aki nélkül Kőszeg ma már szintén nem létezik.

A Svájcban francia nyelvű szerzőként világhírűvé lett Kristóf Ágota életművét dr. Czetter Ibolya mutatja be. Június 22-én Szombathelyre utaznak a táborozók, ismét Fűzfa Balázs kalauzolásával, Széchenyi és mások nyomában, annak a hipotézisnek a bizonyítására, hogy „itt kezdődött a reformkor” (mármint Szombathelyen). Aztán következik Csönge, ahol talán kitapinthatóvá válik a Weöres-féle létra: alattunk a föld, fölöttünk az ég. Az esti zenés irodalmi program után a táborzáró fél nap szövegtárgy-készítéssel telik. Hogy bentről-kintről legyen mit hazavinni emlékbe.