Azok a csodálatos Pacskovszky fiúk – Szülővárosuktól megkapták a Kresznerics-díjat

A magyar kultúra napján ezúttal Pacskovszky József filmrendező és Pacskovszky Zsolt író kapta meg a Kresznerics Ferenc-díjat. A város önkormányzata 2008-ban döntött a díj megalapításáról, azóta évente rendszerint ketten vehetik át a Kemenesaljához kötődő kulturális elismerést.

„Olyan személyek részesülhetnek az elismerésben, akik városunkhoz, Kemenesaljához kötődnek, illetve tájegységünkkel kapcsolatban alkotnak maradandó életművet”, olvasható a Kresznerics-díj odaítéléséről megalkotott celldömölki önkormányzati rendeletben.

És itt most rögtön előhozakodhatunk – Milan Kundera nyomán – a „kis kontextus” meg a „nagy kontextus” mibenlétével, a kettő kapcsolatával. A Pacskovszky testvérek: Pacskovszky József Balázs Béla-díjas filmrendező, forgatókönyvíró és Pacskovszky Zsolt író, műfordító – több jelentős díj birtokosa – szülővárosa Celldömölk, tevékenységük azonban messze túlmutat Kemenesalja hatókörén. Nemcsak a város hagy nyomot – akár észrevétlenül – formálódó, impozáns életművükön, hanem ezek az életművek is óhatatlanul alakítják-emelik a várost. Pacskovszky József nemcsak filmjeivel tér vissza időről időre Celldömölkre – mindjárt nagy visszhangot kiváltott, 1994-ben készült első nagyjátékfilmjének, az Esti Kornél csodálatos utazásának is volt celli premierje –, hanem a celldömölki filmfesztiválok zsűrijében is szívesen vállal szerepet. Pacskovszky Zsolt Szabadesés című ifjúsági regényének pedig titkos (topográfiai) kódja maga a város. József és Zsolt különben többször dolgozott már együtt; 2015-ben pedig közösen jegyzett regénnyel álltak a közönség elé: Nő kutyával és holddal.

Hétfőn este ők: azok a csodálatos Pacskovszky fiúk vették át Fehér László polgármestertől a Kresznerics Ferenc-díjat a KMKK-ban: ott, ahol a ma már Kresznerics nevét viselő városi könyvtár is van. Pacskovszky Zsolt celli gimnazista korában elindult a könyvtári polcok mentén az A-nál – és végigolvasta az állományt Z-ig, vagy annál is tovább.