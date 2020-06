Bemuzsikálják Szombathelyt – Koncertsorozat a szimfonikusoktól

Új szabadtéri koncertsorozatot kezd a Savaria Szimfonikus Zenekar. Az elmaradt hangversenyek miatt a jövő évi bérletnél kompenzálnak, és grátisz koncert is lesz.

A járványveszély idején csak kis csoportokban tudtak próbálni, ezért most is a kamarazenekarokat léptetik fel. A karantén alatt a zenekari muzsikusok felvállalták, hogy közterekre viszik a kultúrát: az Agora Kultúrfutár mintájára négy héten át lakótelepeken muzsikáltak. Most az enyhülés beköszöntével is szabadtéri helyszíneket választottak a szerepléseikhez.

Kiss Barnától, a zenekar igazgatójától megtudtuk, hogy a július 12-éig tartó új programnak a Hangszirmok nevet adták: szerdánként (ma, július 1-jén és július 8-án) 19 órától adnak három kamaraestet a Zsinagóga udvarban. Négy-öt fős formációk lépnek fel, mindenféle stílusban játszanak a könnyűzenei átiratoktól a klasszikus darabokig.

Megszólaltatják például a magyar mesternél tanult argentin zeneszerző Astor Piazzolla Tangók kompozícióját, aki a szenvedélyes műfajt a komolyzene részévé tette, és a művei a kis kluboktól a nagy koncerttermekig mindenütt népszerűek a világon; vagy Dmitrij Sosztakovics orosz zongoraművész és komponista kevésbé ismert jazz-darabjait.

Emellett négy nagy koncert lesz három különböző helyszínen: június 25-én, csütörtökön 19 órától a Kámoni Arborétumban a Camerata Pro Musica vonós zenekar lép fel, amelynek vezetője Gyenge Tibor. A kultúrhelyszínné váló védett természeti környezet Dvorak és Weber műveinek ad otthont az országos és nemzetközi versenyeken is jelentős eredményeket elért Lenner Barnabás klarinétművész közreműködésével. Június 27-én, szombaton 19 órától a Csónakázó-tó partján, a Tóvendéglő előtt muzsikál a Savaria Kamarazenekar, Bach és Csajkovszkij darabokat adnak elő, a szólisták az európai fesztiválokon is népszerű Bozsodi Lóránt és Bozsodi Tamás hegedűművészek lesznek. Július 9-én és 11-én a Megyeháza udvarán ad koncertet az előbbi két zenekar.

A bérletes közönséget július 2-án, csütörtökön 19 órától várják a Bartók Terembe, hogy megköszönjék a hűségüket egy ingyenes koncerttel, amiért a karantén idején is kitartottak mellettük a virtuális térben. A grátisz hangversenyen Mozart G-moll szimfóniája és Brahms: III. F-dúr szimfóniája szólal meg; Vajda Gergely karmester vezényel. A rendezvényre belépő nincs, viszont szükséges előzetesen online regisztrálni a férőhelyek elosztása miatt.

Kiss Barna azt is elmondta, hogy a karantén miatt elmaradt koncertek belépőinek visszaváltására július 2-a és július 15-e között kerül sor, munkanapokon. Az elmaradt bérletes előadások kapcsán az az elképzelésük, hogy a jövő évi bérletek árainál kompenzálnak: akinek erre a szezonra bérlete volt, negyven százalékkal olcsóbban kaphatja meg a jövő évadra, mivel négy koncertet nem tudtak megtartani. Az igazgató hozzáfűzte: az a céljuk, hogy tisztességesek legyenek a hozzájuk hű közönséggel, hálásak, ezért adják a negyven százalék kedvezményt. De a bérleteket természetesen teljes áron is meg lehet venni – akik támogatni szeretnék a Savaria Szimfonikus Zenekart ebben a nehéz időszakban, ezen a módon megtehetik.