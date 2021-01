Csehovtól Molnárig: néhány színházi pillanat az emlékezet 2020-as fotóalbumából

Az emlékezet fotóalbuma sok jó színházi pillanatot őriz a magunk mögött hagyott hektikus, furcsa, ijesztő, ránk záruló 2020-ból is. A színház – az színház. A találkozáshoz képest minden csak pótlék.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

A celldömölki 3 nővér utazni készül

Mintha most lett volna, hogy a múlt év januárjának első hétvégéjén Sardar Tagirovsky rendező megkezdte a jubileumi Csehov-bemutató próbafolyamatát a celldömölki Soltis Lajos Színház előterében. Mintha még most is ott ülnénk körben, egyszerre lázas és elmélázó készülődésben. Az orosz ember különösen tud készülődni: muszáj egy kicsit leülnie, elüldögélnie egy-egy nagy út előtt. Mondhatnánk, hogy pont ilyen nagy nekiveselkedés maga a Csehov-dráma is, a soha el nem indulás előtt. Bár a maguk módján elindulnak a Prozorov lányok is. És mintha Sardar előre látta volna, hogy mi következik: a csodálatos celli 3 nővér-bemutató az emlékezésre épül, a szereplők úgy próbálják nyakon csípni a tovatűnő időt, hogy minden mozdulatukat filmre veszik. Minden, ami van: emlékezés.

Equus a Weöres Sándor Színházban

Megrendítő pillanata volt 2020-nak a szombathelyi Equus-bemutató Jordán Tamással és a fiatal nemzedék két ragyogó képviselőjével: Nagy-Bakonyi Boglárkával, Major Erikkel, Zsótér-rendezésben. Ami belőle biztosan megmarad: az a gyöngéd figyelem, amellyel a játékosok egymást kísérték. Olyan (volt) ez az előadás, mint a legnemesebb artistamutatvány: nem szabad hibázni, mert a legkisebb hiba is egyet jelent a zuhanással.

Mikkamakka a Mesebolt Bábszínházban

Gyere haza, Mikkamakka! És a hívó szó működik: a drága Mikkamakka a megfelelő pillanatban hazaér – és akkor nagy baj már nem történhet. A Négyszögletű Kerek Erdő lakóit Szentczi Zita rendezte össze, Boráros Szilárd pedig ragyogó színekbe öltöztette Lázár Ervin birodalmát, ahol a nagy hangú félelemkeltéssel („jönnek a pomogácsok”) Dömdödöm örökös és kimozdíthatatlan szelídsége száll szembe. Aki nem érti, sajnálhatja. Bár ha nem érti, nyilván nem is sajnálja.

Ádám almái a karanténban is beértek

2020 emblematikus napja marad március 11-e, amikor a Weöres Sándor Színházban már óvatosak voltak az üdvözlések az Ádám almái olvasópróbája előtt. Mire az olvasópróba véget ért, kiderült, hogy a március 15-e alkalmából aktuális díjátadókat elhalasztják, nyakunkon a karantén. Czukor Balázs rendezői irányításával még a színházban zajlottak néhány napig a próbák, aztán ennek is vége szakadt. Következett az online tér. De Ádám almái végül csak megértek: erős és szép bemutató született – talán arról, hogy vannak csodák. Vagy arról, hogy az emberben ott szunnyad a jó. Mindennel együtt és mindennek ellenére.

Kőszegen világít a sötétség is

A Kőszegi Várszínház próbált és játszott – minden résben, amikor csak módja volt rá. Gergye Krisztián például 2020 nyarán azt mutatta meg, hogy milyen mélységei és magaslatai vannak a sötétségnek.

Fehér és vörös nyuszik inváziója

A nyár végén megkezdődött a WSSZ teraszán a fehér és vörös nyuszik inváziója. Egy színész, egy ott helyben kézhez kapott példány. Próbára nincs lehetőség: az első alkalom a premier és a búcsúelőadás. (Ismerős szituáció, nem?) Érdekes színházi kísérlet egy furcsa évben, amikor a nézői székek között másfél méter a kötelező távolság. Ki mondja meg, mikor leszel üldözőből üldözött?

A Pál utcai fiúk az Akacs 7-ben

A bérletes előadások pótlása és két járványhullám között sikerült bemutatni a WS Színházban A Pál utcai fiúkból készült musicalt, Réthly Attila rendezésében. Molnár Ferenc is örült volna – és most várná a folytatást, hiszen a bérletes szériát nem sikerült kijátszani. (És jó volna, ha sokáig színen és repertoáron maradna ez az előadás, bár a fiatalok – többségükben színművészeti egyetemisták – elfoglaltságai okán ez nem olyan könnyen megoldható feladat, de álomnak szép.) Mindenesetre ennyi tűz, ennyi elszántság, ennyi energia ritkán sűrűsödik össze – és aztán robban föl a legszebb értelemben – színpadon, mint ahogyan A Pál utcai fiúk csapatával ez most megtörtént. Minden benne van ebben a történetben, aminek egy igazi nagy történetben benne kell lennie. Hősnek lenni nem muszáj, de van, aki nem tehet másként.

Kiemelt képünkön: A Pál utcai fiúk. Középen Boka: Jámbor Nándor