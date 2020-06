De jó együtt játszani! – Álomkergetők egy forró délutánon a 40 éves celldömölki Soltis Lajos Színházban

A varázsbuborék elszáll, a képeskönyv megmarad: a Tündérszép Ilona és Árgyélus királyfi csodálatos – szó szerint álomkergetős – szabadtéri premierjével, az Álomkergetők album bemutatójával ünnepelte a karanténkorszak végét és egész éven át tartó 40. születésnapját szombaton a celldömölki Soltis Lajos Színház.

A Koptik Odó utcai színházépület hátsó falán 2014 óta ott van az aranyalmafa (Fülöp Edina iparművész tervezte a színházi látványt), amely ezen a forró júniusi délutánon szerephez jut a Tündérszép Ilona és Árgyélus királyfi nagy érdeklődéstől kísért szabadtéri bemutatóján. A többi varázslatos fát a közönség játssza el a virgonc favágó, Pintér Gergő vezényletével, miközben Tündérszép Ilona – most Erényi Dorottya – is leszáll az egekből, vagyis a szomszédos lakóház legfelső emeletéről, amely a csillagos ég szerepében állt helyt (mintha direkt ezért festették volna kékre az oldalát).

A szikrázó, festett és valóságos ég alatt színes buborékok szállonganak, az egymás felé törekvő szerelmeseket a kamaszgyerekeikért aggódó szülők: Árgyélus apja, a Király – Tóth Ákos –, sem a Tündéranya – Hajba Beatrix – sem tudják megállítani. A tündérlány emberré változik, mintha József Attilától tanulta volna, hogy „halandó csak halandót szerethet halhatatlanul”. Gimesi Dóra átiratában az Árgyélus-történet és a Csongor és Tünde szoros rokonsága fényesen megmutatkozik. A forróságban könnyedén rohannak, ugranak, kergetőznek a játékosok – ki ne felejtsük az ördögöket: Pintér Gergőt, Tóth Ákost és Tóth Artúrt –, Árgyélus szerepében Piller Ádám László az egyik pillanatban még a közönség soraiban vág utat, a másikban a színházépület tetején tűnik föl. És ebben a dinamikus, magával ragadó játékban az „üzenet” is átjön.

Utoljára talán Kavillón, Soltis Lajos vajdasági szülőfalujában láttunk kisszékekkel érkező nézőket (tanyaszínházi szokás), hát most ez is megvan. De van „igazi” nézőtér is: bemutató a fedett-nyitott piacon kialakított alkalmi színházi térben, az univerzumot modelláló díszleteket között – tervezte: Szűcs József „Szöcske” – óriási, eget-földet összeölelő, hullámzó körtánccal ér véget – zeneszerző: Gregorich Bálint.

A vásárteret tavaly direkt úgy újították föl, hogy alkalmas legyen színházi előadásokra is: a játékosok ide kalauzolják a közönséget. Az Árgyélus felnövéstörténet, ahogyan minden értelemben felnőtt a Soltis Lajos Színház is. És bár a premiert márciusra tervezték (aztán a járvány közbeszólt), most alkalmasabb bevezetőt nem találhattak volna az Álomkergetők – A Soltis Lajos Színház 40 éve képekben címmel a Szülőföld kiadásában, az EMMI és a celli önkormányzat támogatásával megjelent kötet bemutatójához. Az Árgyélus a Kőszegi Várszínházzal koprodukcióban készült, ott augusztusban tartják a premiert: a lovagteremben, kőszínházi körülmények között: „az egy egészen más előadás lesz” – ahogy Nagy Gábor igazgató fogalmaz. Nagy Zsuzsi kifejezetten erre a szabadtéri alkalomra rendezte át a történetet, tökéletesen belakva az adódó színház környéki tereket.

Majthényi László, a vasi közgyűlés elnöke azt mondja: a képeskönyv címe – Álomkergetők – „átverés”, hiszen a Soltis Lajos Színház pont az a tünemény, amely sorra megvalósítja álmait. Fehér László polgármester köszöntőjében felidézi a társulat celli történetét: 2001-ben költöztek ide Sitkéről, előbb a művelődési központ fogadta be őket, aztán az önkormányzat beadta a derekát: a színház rendelkezésére bocsátotta a volt belvárosi mozi épületét. És a „Szikra” (így hívták a filmszínházat) lángra lobbant: a Soltis Lajos Színház ma megkerülhetetlen a magyarországi színházi életben. Söptei Józsefné alpolgármester – aki kezdettől személyesen is elkötelezett támogatója a színháznak – azokat a világra szóló szakmai sikereket sorolja, amelyek a „soltisosok” révén Budapesten vagy Erdélyen túl például Norvégiáig röpítették Celldömölk nevét is.

Benkő Sándor fotóriporter, a szép kiállítású, elegáns kötet technikai szerkesztője az idő furcsa természetéről – a szempillantás alatt elröppenő évtizedekről -, ezzel párhuzamosan a dokumentálás fontosságáról beszél: megnyugtató érzés volt látnia, hogy – a felkérés nyomán átnézett – archívum akár több kötetre való felvételt is őriz: Benkő Sándor hosszú évekig a Vas Népe fotóriportereként kísérte figyelemmel előbb a Sitkei Színkör, aztán a Soltis Lajos Színház tevékenységét; és figyelemmel kíséri most is. A kötet impozáns anyagát több fotós jegyzi. „Valami maradjon utánunk” – ezért készült a kötet, mondja Nagy Gábor. Pesti Arnold társulatvezető, a délután moderátora a színházterembe invitálja a közönséget (az előtér még átalakulóban, a mosdók már használhatók). A színpadon ezúttal az évadot összefoglaló kisfilm pörög, aztán következik az évadzáró, bár a munka már a héten folytatódik.

„Hölgyek és urak, mi jó a színházban? Nem tudják, ugye, én is pont így jártam” – szól Temesi Zsolt legújabb alkalmi költeménye a könyvbemutatón. A Sardar Tagirovsky vezetésével készült jubileumi 3 nővér kezdetén, még a színfalak mögött a társulat ezzel a varázsigével hajol össze (a kisfilm most megmutatja ezt is): „Jó lesz együtt játszani, de jó együtt játszani. Repüljetek!” Ezt érzi meg ezen a forró, ünnepi délutánon a közönség is.

Az évadzárón szokás szerint díjakat is osztottak, íme!