Egy híján száz éve szórakoztat a bevállalós rábagyarmati társulat

Halász-Békeffi-Eisemann Egy csók és más semmi című háromfelvonásos zenés komédiáját mutatták be szombaton este a Rábagyarmati Színjátszók.

A művelődési ház zsúfolásig megtelt érdeklődőkkel, ami már önmagában siker. Ács Miklós, az előadás rendezője, szövegkönyvírója, mindenese megjelent a színpadon, és személyesen köszöntötte a publikumot a rábagyarmati színjátszás 99. évében! Aztán felgördült a függöny, és megkezdődött a játék. Teljesen hitelesnek látszott a húszas évekbeli ügyvédi iroda, autentikusak voltak az öltözékek és a tárgyak, és meggyőzően alakították szerepüket a játszók is.

Pörgött a történet, sok poénnal, helyzetkomikummal, a törvénytelen gyermek, a kikapós menyecske és a házastársi kötelességét teljesíteni képtelen férj körüli szálak mesteri egymásba gabalyodásával. A közönség kacagott, és a messziről jövőben megfogalmazódott egy nagy igazság: ha közülünk való ember csetlik-botlik a pöszécske, felszarvazott Robicsek szerepében, még komikusabb a helyzet, mintha egy színész tenné ugyanezt. Nagy kérdés volt, hogy a szereplők bevállalják-e az éneklést, de minden különösebb hercehurca nélkül megtörtént ez is. Na, nem egy bonviván vagy egy primadonna szintjén, de ez itt és ekkor nem is volt baj. Természetesen olvadt egymásba szöveg és dallam.

A szünetben faggattam a rendezőt az operetténeklésről. Ács Miklós megkérdezte őket, és azt mondták, eléneklik.

– Kilencen vagyunk, lehetnénk egy kicsit többen, most is tizenkét szerepet játszunk. Lassan tíz éve ugyanez a felállás. A díszleteink most nyolcvan százalékban vadonatújak, jelmezben a zalaegerszegi színház segít ki, ha kell. Aki akar, megtalál minket – az egyik játszónk Vajdaságban kezdte a színjátszást, egy munkatársától hallott felőlünk. Bár nehéz összehozni a próbákat, jó a társaság, jól szórakozunk együtt. A színdarab csak egy melléktermék…

A darabválasztás fő szempontja az volt, hogy szórakoztató legyen, a közönségnek tetsszen. Ács Miklós édesapja, a legendás Ács László ma már csak a háttérből figyeli a társulat munkáját. Ők azok: Puskásné B. Tímea, Kovács Zoltán, Ács Miklós, Vajda Arnold, Sömenekné B. Bernadett, Kovácsné K. Gyöngyi, Sömenek Zoltán, Horváthné B. Borbála, Vidámné H. Mónika.