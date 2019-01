Egyedi látásmódú videóklipet készített a kőszegi Darányi Arnold

Hetven fotó és 15 film érkezett a fiataloknak kiírt Máskép(p) fotó és filmpályázatra: a zsűri helytörténeti vonatkozású munkákat várt, amelyek vasi épületekhez, helyszínekhez köthetők, egymás mellé állítva múltat és jelent. A 15-ből öt filmet díjaztak, két hete a díjátadón hármat – köztük a Juri sichgimnáziumba járó Darányi Arnold SOKOS című munkáját – le is vetítettek a közönségnek. A végzős gimnazista filmje első helyezett lett, és a fotós II. kategória nyerteseként is őt szólította a zsűri.

Arnolddal a gimnázium rajztermében, a médiaszakkör és a fakultáció, valamint a rajzés médiaórák terepén találkoztunk. – Két éve kellett fakultációt választanunk, ezt és az informatikát választottam. Már azelőtt érdekelt a fotózás, a logótervezés, a plakátok, jó alkalomnak tűnt, hogy segítséget, visszacsatolást kapjak – mondja Arnold, aki két éve épületeket kezdett megörökíteni. A formák, a színek ragadták meg, azóta is az elrendezés, a kompozíció érdekli. Meséli, hogy a tanára, Rónaszéki Linda állandóan biztatta, mostanra van már némi önbizalma, meg meri mutatni, amit csinál. Tavaly nyáron projektfeladatot kaptak: készítsenek videóklipet az egyik kedvenc számukra. Arnold a SOKOS – A Way out of loneliness című számát, elektronikus zenét választott. Sodró, lendületes fi lm készült kőszegi helyszínekkel. A Máskép(p) zsűrije professzionális képi világát, a vágást és az alkotó bátor megközelítését emelte ki, amivel bemutatta a kőszegi vidéket. – Mindenképp leépülő, romos környezetet képzeltem el. A Hétforrásnál, a régi laktanyánál készült a legtöbb felvétel. Az elhagyatottság képét mutatja, ahogy az a kőszegi ház is, ahova bejutottam. Nem volt konkrét forgatókönyvem, sokszor meghallgattam a zenét, végignéztem videókat, azok alapján indultam el – meséli. A tanára, Rónaszéki Linda azt mondja róla: – Arnoldnak kiforrott, komplex tudása van, ami ritka a korosztályában. Technikailag profi , jó látásmódja van, és nagyon érzékeny, képes a látvány mögé tartalmat tenni. A feszes kompozíció nála szépen megrendezett, megkomponált geometrikus rend, az ehhez megálmodott, megalkotott állóképek mozdulatlanok, líraiak, sokszor szimbólumokat ragadnak ki. Ahogy a pályázat utalt rá, ő „másképp” látja és fotózza az épületeket, az utcákat – a tetőkben, vonalakban megbúvó rend ragadja meg a fi gyelmét. A letisztult rend mellé fi nom, sejtelmes, lírai érzés társul – ettől hihető, személyes és érzelmes a kész alkotás. És nem csak a fi lm ilyen: a díjnyertes Andalgó című kép is. Arnold a környezetében mindenben a szépséget látja. A romos házakban nem az omlást, a romlást, hanem a harmóniát, azt, hogy minden a helyén van.

A Máskép(p) egyik zsűritagja, Horváth Zoltán függetlenfilmes így értékelte: – A kiírás szerint az alkotóknak településük változó arculatát kellett mozgóképben megörökíteni, nagyra értékeltük a megszokott, sablonszerű etűdfi lmektől eltérő munkákat. Arnold filmje ilyen. Az általa használt effektek és montázs álomszerűséget kölcsönöznek az amúgy földhözragadtabb pályázati témának. Filmje nem tökéletes, ám az operatőri hibák is izgalmas feldolgozással kerültek végső helyükre az utómunkának köszönhetően.