Egyéneket, csoportot is elismertek a közösségi kultúráért díjjal Celldömölkön

Huszonhatodik alkalommal adta át a közösségi kultúráért díjakat a Dr. Kiss Gyula Kulturális Egyesület. A Kemenesaljai Művelődési Központban szombaton azokat méltatták, akik maradandót tettek a kultúra, a közművelődés területén közösségükben.

A baráti kör képviseletében Horváth György mondott köszöntőt, majd az 1991-ben alakult egyesületről beszélt. – A kultúra mindannyiunk közkincse. Állapotáért, fejlődéséért közös a felelősségünk. Egyesületünk felvállalta, hogy számon tartja Vas megye kulturális értékeit – mondta.

A házigazda Celldömölk polgármestere, Fehér László a város gazdag kulturális palettáját ismertette – az art mozitól a könyvtáron, kiállításokon át a Soltis színházig. Az utóbbiban bontogatta szárnyait Sipos László, most másodéves a Színház- és Filmművészeti Egyetemen – a hamisítatlan celli életérzést énekelte meg gitárkísérettel az Ezt is elviszem magammal dal mintájára. A közösségi kultúráért díjat az idén tizenegyen kapták meg. Horváth György és Kiss Virág, dr. Kiss Gyula lánya adta át az elismeréseket.

Elsőként Kelemen Lászlót szólították, aki 2000 óta vezeti az Alsóőri (Unterwart) Magyar Média és Információs Központot (UMIZ), ami a magyar kultúra és az őslakos magyar kisebbség ügyét szolgálja a térségben. Kitüntették Márkus Sándort, a Szombathelyi Zsidó Hitközség elnökét is. „Azt vallja, a nyitás, a széles körű kapcsolatok ápolása lehet csak fennmaradásuk záloga. A zsidó közösség az irányítása alatt Szombathely kulturális közösségének is szerves része lett.” – hangzott el méltatásában. Díjat kapott Vincze Csaba, a Westside TSE alapítója, edzője és koreográfusa. Élete a táncról szól, tehetséges versenyző volt, elhivatott edzővé vált. Tanítványai ízelítőt adtak abból, hogyan dolgoznak.

Buzás Etelka szergényi helytörténész, nyugalmazott pedagógus munkáját is elismerték. A falu egyik kincse a napjainkban mintegy kétezer darabot számláló néprajzi gyűjtemény, amely az ő és a helyiek munkáját dicséri. A folytatásban a celli zeneiskola tanárainak rendhagyó produkciója „vasúton vitt” Celldömölkre. Nem véletlenül: két helyi díjazott – Tulok Gabriella és Németh Tibor – következett. Előbbi az önkormányzat oktatási és kulturális referense. A kezdeményezésére meghonosodott városi esemény például a télbúcsúztató farsang, a szabadtéri Piknik mozizás, az autómentes hét.

Utóbbi könyvtárvezető, közben 1985 óta munkaidőn kívül fejleszti a Magyar Életrajzi Kalauz elnevezésű nemzeti digitális névkatasztert. Az oszkói közösségi színtér közművelődési szakembere, Molnárné Hosszu Klaudia közéleti szereplőként is segítette a falu fejlődését. Közkedvelt, határozott vezető egyéniség. Szívügye a helyi hagyományok ápolása – őt is kitüntették. Díjat kapott a kőszegi ostromharcos–nemescsói önkéntes tűzoltó Polák Norbert is, aki segíti a közösséget, szót ért mindenkivel, szervez, intéz, épít, bont, ahol tud, segít. Közösségi munkája példát mutat. Elismerték a Vaskereszti Hagyományőrzők csoportját is: a tánccsoport és az énekkar tevékenysége hozzájárul a német anyanyelv és a nemzetiségi kulturális örökség megtartásához. A táncosok révén a közönség részesült a csoportot összetartó élményből.

Rajner Ágota a pinkamindszenti IKSZT vezetője, színjátszó-rendező, aki azt vallja, műveltség és művészet nélkül nincs gazdasági fejlődés. A munkahelyén közösségeket szervez, épít, segít. Több mint tíz éve vezeti az Üss a hasadra Színpadot – tagjaik verssel, zenével is bemutatkoztak. Szabó Józsefnek, Répcelak polgármesterének is szólt a taps. 1990 óta áll a köz szolgálatában, polgármestersége alatt „a város kulturálisan látványosan fejlődött, színes, változatos programokkal bővült a kínálat”. Végül Soós László, a Körmendi Béri Balogh Ádám Táncegyüttes néptáncoktató asszisztense, az együttes ünnep- és hétköznapjainak állandó tevékeny részese vette át az elismerést.. Az együttes tagjai szigetközi táncokat adtak elő.