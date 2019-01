Év eleji ajándék Asghar Farhadi filmje

A hét végére visszatér a Savaria moziba a spanyol álompár: Penélope Cruz és Javier Bardem. Öröm nézni őket.

Nincsenek titkok. Amit egyvalaki tud, azt mindenki tudja. Vagy azért, mert nem is titok, vagy azért, mert olyan súllyal nehezedik az emberre, hogy nem bírja – vagy meg sem próbálja – egyedül hurcolni. Nekem főleg erről szól a Golden Globe- és Oscar-díjas iráni rendező, Asghar Farhadi legújabb filmje.

A Mindenki tudja év eleji ajándékként érkezett a magyar mozikba, és nem kis várakozás előzte meg a Pedro Almodóvar kedvenceivel forgatott mozit.

A film nem sok jó szót kapott a magyar kritikusoktól – ezért jobb, ha a részben jogos észrevételek és fanyalgások ismerete nélkül ülünk be a filmre. Mert bár valóban lehetne feszesebb, dramaturgiailag átgondoltabb a film, az igazság az, hogy ezt a mozit jó nézni. Igen, még a bazi nagy spanyol lagzit is öröm nézni, mert egyszerűen jólesik a szemnek és a léleknek – a díszleteivel, a gyönyörű jelmezekkel és a jó színészekkel.

És nem csak Penélope Cruzra gondolok, még csak nem is Javier Bardemre – azért maradjunk annyiban, hogy őket együtt napokig is lehetne nézni –, az argentin Ricardo Darín is ugyanúgy telitalálat, mint a mellékszereplők. Mondjuk Inma Cuesta és Eduard Fernández vagy (és főleg) Elvira Mínguez, aki a film végén úgy mossa a keresztet, hogy attól a legádázabb gyilkos is megtisztul – a castingért vitán felül jár a csillagos ötös, akárcsak a film zenéjéért.

„A thrillerben Laura (Penélope Cruz) testvére esküvőjére utazik vissza családjával Buenos Airesből spanyolországi szülőfalujába. A lagzi éjszakáján azonban olyan események történnek, amelyek alaposan felforgatják az életét, és választás elé kényszerítik férje (Ricardo Darín) és egykori szerelme (Javier Bardem) között” – írják az ajánlóban. Nekem úgy tűnt, Laurának egyáltalán nem kellett választania. És abban is biztos vagyok, hogy ha választania kellett volna, akkor egészen máshogy végződne a film. Hogyan? Az maradjon az én titkom.