Évadnyitó duplán a jövőre 25 éves Mesebolt Bábszínházban

A jövőre 25. születésnapját ünneplő, szakmailag rendkívül sikeres, folyamatosan minőségi munkát végző szombathelyi Mesebolt Bábszínház évadnyitó társulati ülésén elhangzott: 10 bemutatóval és 7 bérlettel várják a közönséget a 2019/20-as évadban.

Kovács Géza, a Mesebolt Bábszínház igazgatója harmadik öt évét kezdte meg a társulat élén. Mint mondta: izgalmas, sok munkával teli évadot zártak – és ugyanilyennek néznek elébe. Tíz bemutatóval, hét bérlettel készülnek (óvodásoknak, kisiskolásoknak, kamaszoknak); ez pedig nem egyszerűen nagy vállalás, hanem túlvállalás – de ez a tempó a záloga a működésnek.

Felnőtteknek

A bemutatók mellett – amelyek között három felújítás szerepel – alapvető célként tűzték ki az új évadban a közönséggel folytatott párbeszéd megújítását. Ez azt jelenti, hogy szorosabbra fűznék a kapcsolatot a szülőkkel és a pedagógusokkal – hiszen a bábszínház alapvetően gyerekeknek játszik, őket pedig felnőttek hozzák, kísérik a bábszínházba. A felnőtteknek meghirdetett sorozatra (benne beszélgetés, előadások, bábos technikák megismerése) harmincegyen jelentkeztek, vagyis a másik oldalon is van igény a kapcsolatok szorosabbra fűzésére. És bár éppen tegnap, az évadnyitó előtt derült ki, hogy a város anyagilag nem támogatja ezt a kezdeményezést, Kovács Géza azt mondja: mindenképpen megcsinálják, önerőből. Mindemellett jelentős pályázati sikereket is elkönyvelhetnek az idén – ezekről Prikazovics Ferenc igazgatóhelyettes számolt be az évadnyitón. 18 pályázatot nyújtott be a bábszínház 2019-ben (EMMI, NKA), 20 millió forintot már biztosan megnyert (például produkciókra), további 20 millió sorsáról még nem született döntés. A TAO-pótlás ugyancsak megérkezett. Mindenestül kis megtakarítással zárhatták az első félévet.

A Mesebolt – amelynek társulata az új évadra nem változott – kirívóan kicsi személyzettel végez kiemelkedő minőségű és mennyiségű munkát (az egyre rosszabb állapotban lévő, omló-romló MMIK épületében). Kovács Géza igazgató hangsúlyozta: az új évadban, amennyire lehetséges, gondot fordítanak a bérfejlesztésre, amely „fontos a normális emberi élethez”.

No lám: Lenka és a tündér

Az első vadonatúj bemutató a 2019/20-as évadban szeptember 15-én lesz a Meseboltban: Michael Ende Lenka és a tündér című történetéből Veres András rendez előadást a 2018/19-es évad társulati No lám!-díjasával, Varga Borival (óvodásoknak és kisiskolásoknak); a tervező Rumi Zsófi.

Mindeközben készülnek a Királyok könyve címmel (szerző Szálinger Balázs) elindított, kisiskolásoknak szánt osztálytermi sorozat következő epizódjai: az Árpád-házi királyok közül most Szent László, III. Béla és Kun László kerül sorra; a harmadik és a negyedik epizód bemutatója szeptember 23-án várható. Még mindig szeptember lesz (29-e), amikor az Én vagyok én, te vagy te című 2013-as bemutató felújításával először találkozhatnak az óvodások, a kisiskolások (és a felnőttek). A rendező Veres András, a tervező Mátravölgyi Ákos, játssza Kovács Bálint. Kovács Géza igazgatóként arra kíváncsi, hogy az elmúlt öt fejlődései, változásai miképpen mutatkoznak meg Kovács Bálint játékában (a darab fanyarsága, nyelvi humora mindig friss). Aztán lesz még az idén (bemutató október 20-a) A Háromágú Tölgyfa Tündére: szerző Galuska László Pál, rendező Kovács Géza – mert nem maradhatnak ki a szép, nagy mesék az óvodások, kisiskolások életéből. Novemberben kerül színre a „nagy klasszikus” – a remények szerint sikerdarab -, a Pettson és Findusz, Sven Nordquist történetéből Kovács Petra rendez előadást.

Érzékeny évadzárás

A kíváncsi kiscsikó című pöttömszínházi bemutató – már januárban – ugyancsak felújítás, Császár Erika mellett két új szereplő tűnik föl: Fritz Attila és Varga Bori. A játékot szerkesztette, rendezte: H. Nagy Katalin. Tiszteletét teszi a Meseboltban Lázár Ervin: a Gyere haza, Mikkamakka! rendezője Szentczki Zita, tervezője a visszatérő Boráros Szilárd, zeneszerzője Darvas Benedek. Bemutató február 15-én: óvodásoknak, kisiskolásoknak – és felnőtteknek. (Mert ha jönnek a pomogácsok, mit tegyünk.) Az égigérő fa (amely anno több jelentős díjat hozott) szintén felújítás, 5 év után – Kovács Bálinttal és a vendégként visszatérő Lehőcz Zsuzsával, Takács Dániellel. Bemutató februárban, a rendező még mindig: Rumi László.

Márciusban Tamkó Sirató Károly verseiből készül bábos játék „…a földgömböt itt hegyezd ki!” címmel, Veres András rendezésében, Rumi Zsófi terveivel. A csodálatos Lila fecske folytatásának is tekinthető előadás remélhetőleg tovább marad színen, mint a különleges szépségű Nemes Nagy Ágnes-előadás.

Az évadot egy kiemelkedően fontos és érzékeny bemutató zárja: a Lili és a bátorság a gyermekbántalmazás témájára épül, Somogyi Tamás rendezésében, szakemberek bevonásával, drámapedagógiai foglalkozásokkal – iskolásoknak. Somogyi Tamás először rendez a Meseboltban, a tervező: Boráros Szilárd (kétszeres visszatérő az évadban).

Vendégjátékok, repertoár – és A boldog herceg

Mindemellett az új évadban is sok meghívásnak tesz eleget a Mesebolt, amelynek repertoárja is rendkívül nagy. Kovács Géza külön kiemeli a szándékok szerint havonta színre kerülő nyári bemutatót, a Kőszegi Várszínházzal koprodukcióban készült A boldog herceget. Jeles András Wilde-átirata és rendezése versenyben van a kritikusok díjáért a legjobb gyermek- és ifjúsági előadások három jelöltje között. Díjátadó szeptember 22-én Budapesten.

Hang-Tér-kép

De mindezek előtt még, a hagyományok szerint: szeptember 8-án 14 órától Hang-Tér-Kép, avagy a Mesebolt családi évadnyitója a Fő téren: játékkal, tánccal, előadásokkal.