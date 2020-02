Gyűrűk is gazdára találnak Valentin-napon

A Valentin-nap ma már nálunk is egyre elfogadottabb ünnepük a szerelmeseknek. Elsősorban a fiatalabb korosztályhoz tartozó, még nem házasságban élő párok érzik kedves kötelességüknek, hogy partnerüknek valami apró figyelmességgel tegyék emlékezetessé ezt a napot.

A Valentin-nap tipikusan az az ünnep, amelyre a párok nem készülnek már hetekkel korábban, általában éppolyan hirtelen tör rá az érintettekre, mint maga a szerelem. Lehet, hogy a legtöbben csak ma fogják megrohamozni az édesség- és virágboltokat, de az előkészületek jeleit azért már tegnap észlelni lehetett a városban.

– Az utóbbi napokban már sokan megfordultak a boltban, de inkább csak nézelődni – árulta el Pelle-Gyurcsek Ibolya, az egyik belvárosi virág- és ajándékbolt tulajdonosa. Ráadásul elsősorban hölgyek jönnek felmérni a kínálatot. Tapasztalatai szerint sokan tartják úgy, hogy a Valentin nálunk még nem fontos ünnep, nem is nagyon várnak tőle semmit, aztán amikor ajándékot kapnak, mégiscsak örülnek. Az ajándékozás leginkább a harminc év alattiak körében dívik.

Ez az ünnep sokszor úgy tör rá az érintettekre, mint a szerelem

A legtöbb vásárló valamilyen jelképes, apró kedvességet vásárol, például egy kis üzenetet tartalmazó kártyát, szívecskecsokit. Közkedvelt, játékos ajándék a papírból hajtogatott tátika, amelynek belsejébe kedves vagy vicces üzeneteket rejthetünk. A virágokat illetően még most is tartja magát a vörös rózsa, de az esetek felében felváltja a bazsarózsa, a boglárka, a tavaszi vegyes csokor vagy a tulipán. Drágább ékszert Valentin-napra nem igazán vesznek egymásnak a fi atalok, kivéve, ha éppen a lánykérést időzítik erre a napra, ami az egyik kereskedő szerint egyre jobban divatba jön. Fel is készültek a klasszikus, apró gyémántköves, kecses eljegyzési gyűrűk széles választékával.

A tapasztalat szerint a jegyespárok hetven százaléka a fehér aranyat részesíti előnyben. Aki viszont még nem hozta meg a végleges döntést, az kimondottan az alkalomra szánt csillogó ezüst fülbevalók közt válogathat, ahol a vezető motívum természetesen a szív. Megtudtuk, hogy néhány férfi Valentin-nap előtt a fehérneműboltba is bemerészkedik, hogy választottját egy nőies, csipkés melltartóval, kis nadrággal vagy bodyval lepje meg. Az eladó szerint az eseteknek körülbelül a felében a hölgy választhat magának, de mindig akad néhány bevállalós lovag, aki próba és jóváhagyás nélkül is ki meri választani az ajándékba szánt fehérneműt.

Az édességboltok apró szívecskékkel, kis dobozokba rejtett bonbonokkal készültek fel a nagy napra, még gluténmentes szívcsokit, szívsüteményt is talál, akinek arra van szüksége. Az utóbbi években nagy népszerűséget élveznek a személyre szóló ajándéktárgyak – nem véletlenül, hiszen ezek egyediek, és a beszerzésükhöz szükség van némi tudatos előkészületre. Molnár Roland ajándéktárgy-készítőnél már beindult az ünnepi forgalom, de ő is számít rá, hogy sokan majd az utolsó pillanatban kopogtatnak be hozzá. Elmondja, a bögre a kedves nevével, fotójával vagy egy szép üzenettel örök sláger, de nagyon népszerű a csoki papírjára nyomott fénykép is. A motívumok körében természetesen magasan a szívecske vezet.

Amikor ott járunk, éppen egy páros pólófeliratát készítette, ez is nagyon menő mostanság. A szerelmesek előszeretettel pózolnak például a The King és a His Queen feliratú egyenpólókban, -pulcsikban, ezzel is kikürtölve a világnak összetartozásukat. Több étterem is speciális Valentin-napi menüvel készül a szerelmesek ünnepére. Érdemes körülnézni a vendéglátóhelyek kínálatában: van, ahol mézes, sütőtökös, édes fogásokkal kényeztetik a szerelmeseket, de olyan helyet is választhatunk, ahol hangulatos zenei aláfestéssel fogyaszthatjuk el szerelmünkkel ezen a kivételes napon a vacsorát.

Olvasóink véleménye

Nem tulajdonítok nagy jelentőséget a Valentin-napnak. Az év minden napján kellene, hogy szeressük és megajándékozzuk egymást. Jelenleg nincs párom, de ha lenne, mindenképpen saját készítésű aprósággal lepném meg. Sulics Boglárka, Iklanberény

Ez jó alkalom egy kis pluszodafigyelésre, közös programra. Bár túlzásnak érzem a médiából jövő nyomást, lehet pozitív hatása egy kapcsolatra, ha meglátjuk benne a lehetőséget, hogy örömet szerezzünk annak, akit szeretünk. Tóth Gábor, Szombathely

Jó, hogy van egy nap, amelyet pici pluszszal fűszerezve a meglévő szerelemhez csempész apró, ám annál boldogabb pillanatokat. Megtanítja: bármelyik napot különlegessé tehetjük. Az együtt töltött idő, odafigyelés a legszebb ajándék. Kovács Fanny, Gérce