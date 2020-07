Hagyományteremtés a hagyományok megélésével Nicken

Hagyományteremtő céllal szervezte meg a Fergeteg Néptáncegyüttes napközis alkotótáborát, amelynek helyszínéül „otthonuk”, a Fergeteg Lak szolgált az elmúlt öt napban.

Az egykori iskolában kialakított épület 2003 óta az egyesület központja. Szívükhöz rendkívül közel áll a Fergeteg Lak, hiszen annak minden apró szeglete a tagok keze munkáját dicséri. Így nem is volt kérdés, hogy legújabb projektjüket, az idén először megrendezett néptáncos alkotótábort is ez az épület fogadja be.

Az általános iskolásoknak meghirdetett táborban életkori sajátosságaiknak megfelelően kaphattak betekintést a néptánc világába a gyermekek. Tamás Tibortól, az egyesület művészeti vezetőjétől a kisebbek az alaplépéseket sajátították el, a nagyobbak már komolyabb koreográfiákat is tanulhattak: sikerrel vették az akadályt, a táborozók több mint fele egyébként is tanul néptáncot szakköri keretek között.

A tábor megálmodásakor Blaskó Péter, az egyesület elnöke és Tamási-Erőss Tünde főszervező egyöntetűen azt a célt határozta meg, hogy az együtt átélt élmények segítségével a gyerekek megtapasztalják, milyen egy közösség részeként működni. – A Rába menti tradíciókra építő öt napban nem a hagyományőrzés fontosságára szerettük volna felhívni a kicsik figyelmét. Sokkal inkább az lebegett a szemünk előtt, hogy megtanítsuk: igazi értékeink megélése a mindennapokban sem ördöngös feladat. Például olyan kézműveseket hívtunk meg, akiknek nagy része ma is ezzel keresi a kenyerét – tudjuk meg Tündétől. A nap eleji kötött ráhangolódó fohász és táncórák után kezdődtek a színes programok: kosárfonás, kenyérsütés – a búza őrlésétől a dagasztásig –, agyagozás, hímzés, de Varga Diána népdalénekes is eltöltött a gyerekekkel két napot – rábaközi népdalokra tanította az apróságokat.