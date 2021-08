Irodalmi csörte Sárváron – Ismert magyar írók a fesztiválon

Másodszor rendezték meg a Nádasdy-várban az Irodalmi Csörtét. A háromnapos rendezvényen számos ismert magyar íróval találkozhattak a résztvevők, rengeteg kísérőprogram fűszerezte az irodalmi fesztivált.

– A város régi fájdalma, hogy Gárdonyi Géza ide jött tanítani, de Egerben írta meg a hősök történetét. Mehetett volna oda tanítani, itt meg írhatta volna a Sárvári csillagokat – fogalmazott megnyitójában a település könyvekhez való szoros kötődésére is utalva Takács Zoltán Bálint, a Nádasdy Kulturális Központ igazgatója. Sárvár könyvekhez való kötődése az első magyar nyelven nyomtatott könyvtől az évtizedek óta itt rendezett Kárpát-medencei Diákírók és Diákköltők Találkozójáig terjed, ahonnét a magyar irodalmi élet számos alakjának pályafutása elindult.

Háy János József Attila-díjas író az alkotásról, a műfaji sokszínűségről, a kortárs irodalomról mesélt. A huszadik század csomópontjai és az irodalom kapcsolatáról beszélt Závada Pál Kossuth-díjas író. Fonyódi Tibor író, forgatókönyvíró, a Filmszakmai Döntőbizottság

tagja a történelmi játékfilmek színfalai mögé engedett betekintést. Szabó T. Anna és Dragomán György az elmúlt évek nehézségeiről, sikereiről és legújabb megjelent köteteikről meséltek. – A kortárs irodalom sokáig kimaradt az oktatásból.

Ennek a hátrányai most is érződnek. Pedig a tanárok sokat segíthetnek az új tehetségek útba igazításában is – hangsúlyozta Szabó T. Anna. Író-olvasó találkozón vett részt többek között Fábián Janka, Pusztai Andrea, Bán Mór és Krusovszky Dénes is. Volt színpadi beszélgetés könyvbloggerekkel, és tartottak Lyukasórát, Ki tud többet az irodalomról címmel. Hámori Gabriella és Haumann Petra is egy-egy monodrámát adott elő. Karafiáth Orsolya és Takáts Eszter a Nem lehetek ennyi emberbe szerelmes… című zenés előadásukkal érkeztek Sárvárra. Benkő Péter színművész az Irodalmi Csörtén Színház, lovak, szerelmek címmel idézte fel fél évszázad önéletrajzi emlékeit.

– Az embereknek közös történetük van, e nélkül nem lehet egységes a nemzet sem. Ez jelenthet vallást, mítoszt, traumákat és több oldalról megfigyelt történetet, mert a nemzet sem egységes – szólt előadásában könyvei kapcsán Kepes András. Hozzátette, az állatok

is beszélgetnek egymással. Azonban ők csak a valóságról tudnak kommunikálni: miben lehet bízni, hol lehet enni. Az emberek tudnak fikciókat teremteni, amely a közös történet részévé válhat.

Kepes András Istenek és Emberek című könyvéről, az írásról és az utóbbi évek szerzői életútjának érdekességeiről szóló telt házas, dedikálós és beszélgetős előadásától néhány méterre, az író fikciós mondandójára erősítő kísérőrendezvény zajlott. A gyerekek és szüleik egy élő dinóshow részesei lehettek.

Az irodalmi fesztivált számos érdekes kísérőprogram gazdagította: öko-kézműves-foglalkozás, jógaoktatás, és saját képregénykészítés,

íjászat és játszóház. A Nádasdy Bandérium végig jelen volt, hogy históriás hangulatot adjon a történelmi regényeknek. Az esték mindig nagyszínpadi koncertekkel zárultak a sárvári irodalmi fesztiválon.