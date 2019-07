Ismét Herényben alkotnak – Ötödször gyűltek össze az ország minden szegletéből érkező művészek

Már ötödik alkalommal ad helyet alkotótábornak a Béke téren a Herényiek Háza. Ismét az ország minden részéről érkeztek ide festők, hogy új élményeket és inspirációt gyűjtsenek – és dolgozzanak. Az itt készült művekből tárlat nyílik.

Tizenketten vesznek részt az idén a Szombathelyen megrendezett alkotótáborban, ahol egy héten át dolgoznak. Hétfőn, a program első napján látogattuk meg a művészeket. Már mindenki kezében ott volt az ecset, már készültek az első képek.

A legtöbben Budapestről érkeztek, de vannak pécsi, váci, makói résztvevők is, sőt ezúttal Indiából is érkezik majd képzőművész.

– Azok közül, akik egyszer megfordultak itt, a legtöbben visszatérnek – mondja Hájas Zoltán. – De természetesen mindig vannak olyanok is, akik először élnek ezzel a lehetőséggel. Ez ugyanis nemcsak a művészetről szól, ilyenkor az alkotók újra találkozhatnak egymással, ismét összejön a közösség. Megismerhetik egymás történetét, összeolvad a művészet világa velük, a gondolatokban, munkásságban és a kommunikációban is – fogalmaz. Az egy hét alatt a kis csoport akár félszáz alkotást is elkészít. A tapasztalatok szerint egy ember akár hét-nyolc képet is befejez a herényi egy hét alatt. Persze mindig akad olyan is, akit nagyon megszáll az ihlet, és akkor akár tíz festményre is van elegendő inspiráció. Ez pedig bárhonnan jöhet: egy szakítás, erős érzelmek, de akár egy kávé vagy egy valahol ottfelejtett ecset is elindíthatja a képzeletet.

Szentandrássy Csaba szobrász, de nagyon élvezi, hogy ilyenkor más művészeti ágat is gyakorolhat.

– Izgalmas textúra, más módszer – mondja. Bár a szobrászatban is fontosak a színek – ő például változatos márvánnyal dolgozik – mégiscsak más a terep. Már harmadszor vendégeskedik Herényben. Vásznán már szépen alakul a hangulat, de még keresi a színeket. Ő így dolgozik. Másnak azonnal határozott elképzelése van, tudja, mit akar festeni, ő viszont inkább kivár. Miután lefektette az alapokat, figyeli, hogy mit ad a kép. Ez határozza majd meg a további utat.

Lakatos Klára is visszatérő vendége a tábornak. Azt mondja, nagyon szeret itt lenni. Már előtte is alakul egy kép. Belülről „jönnek” a formák és a színek, ezt viszi a vászonra. Nem tudja előre, hány képet fest majd ezen a héten, vannak olyan alkotások, amelyek nagyon lassan születnek meg, de olyanok is, amelyek szinte pillanatok alatt elnyerik a végleges formájukat.

A szombathelyi táborról egyébként Klárának is nagyon jó élményei vannak, ha itt tölti az időt, szereti ezeket a benyomásokat is belefűzni a műveibe. Motiválóan hat rá, hogy itt hagyhatja a védjegyét. A képek közül ugyanis minden művész legalább egyet a Herényiek Házának, egyet pedig a szombathelyi Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak ajándékoz. Ezekből várhatóan az ősszel kiállítás nyílik majd.