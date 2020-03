Kenderes Csaba: Benne a történetben

A történet, ha egyszer elkap, többé nem ereszt: nyilván ez a sorozatok titka, ez a titka a Bátrak földjének is.

Pedig az RTL napi történelmi sorozata az első néhány epizódban még túlságos megilletődött, bizonytalan volt; de ennek talán így is kell lennie. Idővel nemcsak nézőként lehetett belemelegedni a történetbe, hanem valószínűleg színészként is (még ha a forgatásoknak nem is feltétele a linearitás).

A történeteknek különben is az a legfontosabb jellemzőjük, hogy egyrészt nélkülük nem tud meglenni az ember, másrészt ha egy történet beszippant, onnan már nincs menekvés. Persze, ki akarna menekülni. Csak azt kell eldönteni, hogy mit kívánunk jobban: Anna bárókisasszony – Szász Júlia – végül is kit válasszon. A pedáns zsandárhadnagyot – játssza Bárnai Péter –, vagy inkább mégis a borász fiát, Torzsa Sándort – játssza Kenderes Csaba.

Az a helyzet, hogy a kérdés igazán nem kérdés. Babonából nem mondjuk meg, kinek drukkolunk. Szépek a képek, elevenek és pont eléggé árnyaltak a karakterek, a küszöbön a kiegyezés, minden változik.

Vasút is kell meg szőlő is. Meg gyógyító is. Úgyhogy mindenek­előtt annak drukkolunk, hogy a gyönyörű Anna kisasszony elvégezhesse az orvosi egyetemet.