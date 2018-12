Kóbor Zsóka és Polgár Patrik akusztikus koncerttel köszöntek el az évtől

Kóbor Zsóka és Polgár Patrik adott nagy sikerű évzáró akusztikus koncertet pénteken a felsőszölnöki kultúrházban. Ezúttal meglepetés vendégeket is hoztak magukkal.

Épp egy esztendeje annak, hogy a korábban közös, majd más-más zenei utakon járó két zenész, Kóbor Zsóka és Polgár Patrik ismét találkozott, 2017 decemberében évzáró koncertet adtak a felsőszölnöki kultúrotthonban. Azóta számtalan helyen megfordultak az országban.

Az esemény szervezője, Andrajek Szabolcs, az Ezüst-Hegy Sportegyesület (Sportno Drustvo Srebrni Breg Gornji Senik) elnöke fogad a születésnapi akusztikus koncert kezdése előtt fél órával. A gitárok mellett a színpadon billentyűs hangszer. Kérdésemre válaszolva elmondja, meglepetéssel készülnek, de ennél többet nem árulhat el. Lassan megtelik a nézőtér, kevésnek bizonyul a száz szék. Színpadra lépés előtt Patrik elárulja, pár nap pihenés után, 2019 első hétvégéjén Budapesten lépnek fel.

– Repertoárunkban egyre több saját szerzemény szerepel – számolt be a zeneszerző-dalszövegíró (aztán a koncert alatt kiderült, a dalok címét viszont Zsóka adja). – Műsorunkban leginkább a magyar alter-pop, indie feldolgozások találhatóak meg – tette hozzá Patrik, aki azt is elmondta, hogy ezúttal egy kicsit jobban izgulnak a szokásosnál, mivel hazai közönség előtt játszanak, és az ők megítélése mindennél fontosabb számukra. Ráadásul az este folyamán a nagyérdemű részese lehet egy ősbemutatónak, mivel lesz egy olyan dal, amelyet színpadon most adnak elő először. Megtudtuk, az elmúlt egy esztendőben szinte minden hétvége valamely fesztivál színpadán találta őket. Az egyre nagyobb népszerűségnek örvendő duó fellépett többek között Ópusztaszeren, Székesfehérváron, és több Vas megyei településen.

A nézőtéren szinte minden korosztály képviseltette magát. A halk zsibongást egyszer csak megszakította a hat húrnyi lebegés, és egy minden űrt betöltő (csak csukott szemmel érzékelhető) és titokzatosan-hátborzongatóan sejtelmes hang: az én rózsám egy olyan szép… Az első blokk zárásaként színpadra hívták Ropos Dávidot, a felsőszölnöki ifjú tehetséggel két közös dalt adtak elő. A kilencéves fiú édesanyja, Melinda elmondta, Patrik egy éve fogadta tanítványának Dávidot.

Szünet után Patrik több kulisszatitkot is elárult a hallgatóságnak. A jelenlévők megtudták, hogy januárban egy zalaegerszegi stúdióba vonulnak, ahol két dalt rögzítenek. A koncert második részében helyet kapott „Zsóka édesanyjának kedvenc dala” a Felkelő nap háza. Ezt követően arra is fény derült, hogy miért van egy szintetizátor is a színpadon. Zsóka bejelentette, hogy Szukics Benjámint kérték fel, hogy egy dalukhoz komponáljon pár zongoradallamot. (A duó ezzel a dallal nevezett a „A Dal” című versenysorozatra.) A billentyűs hangszereken játszó fiatalember tagja a Felsőszölnöki Szlovén Néptánccsoportnak, de a rockzenét szeretők körében is ismerős: a West Alfa formáció tagja. A több mint kétórás koncert után többen úgy búcsúztak el Zsókától és Patriktól, hogy egy év múlva ismét találkoznak a felsőszölnöki kultúrházban, ahol ez alkalommal is elbájolódtak…

