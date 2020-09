Kóbor Zsóka és Polgár Patrik arca kézműves csokoládén jelenik meg

A pénteki sajtótájékoztatón elárulták, honnan jött az ötlet.

A sajtótájékoztatón megjelent a duó mellett a csokoládé-márka megálmodója Palotai Dániel, és a dizájn készítője, Hegyes Anett is.

Hegyes Anett a Jaschik Álmos Művészeti Szakgimnázium grafika szakára járt, ahol különleges projektfeladatot kaptak. Mégpedig azt, hogy készítsenek csokoládéborítót. Anett fontosnak tartja, hogy a művészetének üzenete is legyen, de arra gondolt, hogy jó lenne, ha ezt az üzenetet a csokoládé borítóján keresztül is át lehetne adni másoknak.

-Bár vicces lánynak tartom magam, saját szöveget nem szerettem volna a borítóra helyezni. Arra gondoltam, hogy egy különleges merchandise terméket készítek, mégpedig úgy, hogy dalszöveg kerüljön a csokoládéra. Mivel nagyon szeretem Patrikék Valamiért című dalát, elkezdtem tervezni a borítót úgy, hogy ők, és a dalszövegből egy sor kerüljön rá a borítóra, a kész művet pedig elküldtem Patriknak – mondta el Anett.

Nem mindenki valósíthatta meg a tervét úgy, ahogy Anett, ugyanis ezeket a csokoládékat már nemsokára kézben is foghatjuk, és meg is kóstolhatjuk. Ráadásul kétfélét is hoznak belőle. Az egyik kakaótartalma 70%-os és mézzel készült, málnadarabokkal spékelték meg. A másik kakaótartalma 40,7%, tejcsokoládé, és ezt is málnadarabokkal ízesítették.

Kóbor Zsóka és Polgár Patrik elmondta a sajtótájékoztatón, hogy bár az elején nem gondolták volna, hogy tényleg megvalósul az ötlet, nagyon boldogok, hogy nemsokára bárki üzenhet a dalszövegükkel, és megkóstolhatja a csokoládékat.