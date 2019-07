Levitáció, amely lenyűgöz és gyökerestül felforgat – Gergye Krisztián és a Kőszegi Várszínház legújabb bemutatója elé

Nincs várszínházi szezon Gergye Krisztián-bemutató nélkül. Ezúttal a Levitáció című koprodukciós előadást láthatja a közönség a várudvaron: július 31-én, szerdán 21 órakor.

Jó elismételni (ez is a nyári rítusokhoz tartozik), hogy a kőszegi születésű Gergye Krisztián évek óta visszajár szülővárosába, ahol a Kőszegi Várszínházzal szoros emberi-szakmai együttműködésben rendre egy-egy új produkciót hoz létre. (Persze arra is volt már példa, hogy a máshol elkészült előadások vendégségbe érkeztek Kőszegre.) Gergye Krisztián ma megkerülhetetlen, jelentős, egyéni világot képviselő szereplője, jelensége – nemcsak a kortárs táncos, hanem a színházi világnak is.

A Gergye-előadások mindig sokszálúak, alapvető jellemzőjük a komplexitás – ez pedig minden bizonnyal annak a következménye, hogy Gergye Krisztián alkotói személyisége is ilyen: táncos, rendező, koreográfus (plusz látványtervező). És amikor saját előadásokat hoz létre, mindezeket a „részterületeket” együtt mozgósítja. A közelgő kőszegi bemutató, a Levitáció ezek közé tartozik. Mit hív elő a cím? Az ajánló szerint: „Az akasztás a történelem során számtalanszor alkalmazott kivégzési módszer, amely egyfajta ‚színházi’ jelenet. A gyilkolás színháza, melyet rettentő csodálattal bámult a nép: az éppen aktuális hatalom mégis miféle abszurd szcénát volt képes generálni, hogy igazságot szolgáltathasson.

Persze csak viszonylagos igazságok léteznek, de a gyilkolás vagy a halál maga nem lehet viszonylagos. A kivégzés, a nép szeme láttára történő ‚színház’, bár nem a legnemesebb fajta, a halált emeli a porondra, mégsem tiszteli azt. A nézők a rettenet látványához tapadva mozdulatképtelenné válnak, vagy épp bosszúvágyuk elégül ki, míg a hatalom elrettentő példázattal él, az igazság nevében, vagy a hatalom megtartásáért. Mivel ezek a kivégzettek nyilván bűnösnek ítéltettek, levitációban ábrázolt tetemük valamiként a bűnüket is átértékelte. Bűnösökből áldozatokká váltak inkább, s mintha Istenhez fordulnának utolsó gesztusukkal.

A tetem súlytalanságának illúziója által mintha a lélek válna láthatóvá. (…)” Nem mellesleg „a levitáció olyan jelenség, amely folyton lenyűgözi az emberiséget. Egy olyan kiemelt, vágyott, irigyelt és rettegett állapot, amely a transzcendencia bizonyítékaként gyökerestül felforgatja racionális gondolkodásunkat”. A Levitáció szerdán 21 órakor kezdődik a Jurisics-vár udvarán (esőnap: augusztus elseje).