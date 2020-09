Magas minőség a 11. országos Soltis-találkozón

Maszkos fegyelmezettség és áradó öröm, valamint a minőség nagy koncentrációja: ez volt a 11. Soltis Lajos Országos Színházi Találkozó.

Szűcs Katalin Ágnes főszerkesztő, színikritikus visszajáró vendégként nemcsak a Soltis-fesztivált mindig is jellemző jó hangulatot és a szokásos minőséget, hanem az ezúttal különösen és kiegyenlítetten magas színvonalat is kiemelte a díjátadón. A válogatás Nagy Zsuzsi érdeme. És bár a vírushelyzetre tekintettel többen lemondták a részvételt, négy nap alatt így is tíz produkciót láthatott a közönség.

Szabó Tibor, a WSSZ művésze először volt itt szakmai vendég. Mint mondta, rendkívül boldoggá teszi, hogy bepillantást nyerhetett a független színházi világba: mint valami kincsesládába. Nagy Gábor, a házigazda Soltis Lajos Színház igazgatója a Garázsbanda koncertszínházi előadásával csúcsra járatott fesztivál záróestjén a viszontlátás reményében búcsúzott. Kevesebb vírust – és több ölelést.

A fesztivál fődíját, a Soltis Lajos-díjat Fodor Katalin KiNŐttem című előadása kapta.

