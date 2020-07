Minden ötödik gyermek átéli: Meseboltos kötéltánc a Kőszegi Várszínházban (Fotógalériával)

Bátorságra – és körültekintő szakmai előkészületekre – volt szüksége a Mesebolt Bábszínháznak is a kisis­kolásoknak szánt Lili és a bátorság című előadás színreviteléhez. Tegnap ott voltunk a sajtóreggelin. Bemutató: július 14-én a Kőszegi Várszínházban.

Hogyan lehet fölmutatni a gyermeki kiszolgáltatottságot, amelyet könnyen kihasználhat a hatalmával visszaélő felnőtt? Lassan nyíló társadalmi tabu ez, nehéz róla beszélni. A Mesebolt most a bábművészet eszközeivel erre tesz kísérletet Somogyi Tamás – generációjának egyik legizgalmasabb, eredeti gondolkodású képviselője – ötletére és rendezésében. És bár nem sokon múlt, hogy a Lili és a bátorság bemutatóját is fölülírja a járvány, a veszélyhelyzet megszüntetésével a Mesebolt – koprodukciós partnerei támogatásával – mégis tető alá hozhatja az előadást. Ahogy Kovács Géza, a Mesebolt igazgatója fogalmaz: a bábos szakmára nem az árokásás, hanem a hídépítés jellemző. Ezt erősíti meg Pócza Zoltán, a Kőszegi Várszínház igazgatója, a Mesebolt évtizedes partnere. És ezúttal belépett egy harmadik koprodukciós partner: a debreceni Vojtina Bábszínház. (Az előadás létrejöttét támogatja továbbá az Emmi és az NKA.)

A Mesebolt – ahogyan a Kőszegi Várszínház is – fontosnak tartja, hogy ne pusztán a néző szórakoztatására törekedjen, hanem húsba vágó társadalmi problémákra is válaszokat keressen: világosan és pontosan megfogalmazza a kérdéseket. A Lili és a bátorság ebbe a súlyos, mégis fölemelő sorba illeszkedik. Paulik Móni és Vincze Zsuzsi regényéből készült, a bábszínpadi változat szerzője Veres András. Somogyi Tamás azt mondja: a könyv nemcsak dramaturgiailag alkalmas a bábszínpadi feldolgozásra, hanem rokonszenves – finom, de pontos és árnyalt – a problémafelvetése is. Mint kiderült, már a regény „háta mögött” ott volt szakértőként dr. Gyurkó Szilvia, a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány életre hívója és vezetője, elhivatott és felkészült gyermekjogi aktivista –, aki jól ismeri a gyermekbántalmazás, a családon belüli erőszak természetrajzát – és akivel Somogyi Tamás is kapcsolatba lépett. A bemutató erre a stabil háttérre épül, de a rendező hangsúlyozza: a Lili és a bátorság bábszínházi elő­adás, amely önmagáért áll jót. A legtöbb, amit ebben a minőségében „tehet”, hogy elindít egy kibeszélési folyamatot, amely hozzásegíthet a trauma feldolgozásához, illetve segít fölismertetni a gyerekekkel azokat a helyzeteket, amikor egy felnőtt közeledésére is nemet kell mondani. A statisztikák szerint ma Magyarországon minden ötödik gyermek elszenvedője valamilyen módon a felnőttek hatalommal való visszaélésének. És bár a cirkusz világában játszódó Lili és a bátorság önálló művészeti produktum, ebből következően távol áll tőle a direkt didaxis – tervező: Boráros Szilárd, zeneszerző: Sáry Bánk, játssza Csató Kata m. v., Kovács Bálint, Lukács Gábor, Varga Bori –, éppen a téma érzékenysége miatt a társulat nem hagyja magára előadás után sem a gyerekközönséget – a feldolgozó foglalkozást vezető drámapedagógusok: Balla Richárd, Kardos János és Szepes Anna. Kovács Géza hangsúlyozza: nagyon szeretné, ha a pedagógusok is partnerek lennének az előadás befogadásában.

Somogyi Tamás azt mondja, azt tervezik, hogy Lili és a bátorság-füzetet adnak minden gyereknéző kezébe: a kisiskolások nyelvén a testről, érintésről, tilalmakról. A füzet megjelentetésének egyelőre anyagi akadályai vannak. Tegyük hozzá: ebben a hídépítő közegben erre biztos megtalálják a megoldást. Bemutató: július 14-én.