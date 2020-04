Művészettel a vírus a ellen

Kilenc különböző nemzetiségű művész alkotta meg az üzenetet: „Komolyan veszem, otthon maradok, minden jó lesz!” Nemzetközi kiterjesztéssel indított kreatív kihívást egy közösségi oldalon (az Instagramon) a szombathelyi Kárpátvölgyi Roxána, aki talált is partnereket, és összeállt egy üzenetértékű kép.

Az ifjú grafikus és illusztrátor hölgy három éve végzett az ELTE Savaria Egyetemi Központban, a vizuális művészeti tanszék hallgatója volt. Külföldi kapcsolatokat kezdett építeni, sikerrel, mert megélhetést is adnak számára ezek a munkák. Jelentős külföldi megrendelései vannak; dolgozik például a kaliforniai központú Netflix online filmes csatornának, amely azért kereste meg őt, mert most forgattak Budapesten egy új sorozatot, és néhány jelenethez Roxána rajzolt régies stílusú plakátokat, amiket különböző jelenetekben használnak majd háttérdíszletként. A hollywoodi Warner Bros. nevű nagy televíziós cég számára egy jövő hónapban kijövő filmsorozathoz készít jelenetdizájnt és illusztrációkat. Mielőtt a sorozat megjelenik, Roxána rajzaival reklámozzák azt különböző online felületeken. Egy kanadai fiatalemberrel is együtt dolgozik, a fiú írja egy képregény sztoriját, Roxi megrajzolja az epizódokat. Ezeken kívül a mentorainak is szokott segíteni reklám storyboard rajzolásában, vagyis a filmrendezővel együtt találja ki az elképzeléshez illő képkockákat, ez alapján forgatnak. Az Instagramon indított projektjének alapgondolata ez volt: „Művészettel a vírus ellen!”

Az ötlet onnan indult, hogy a járványveszély idején ő maga is több időt tölt – ahogy mondja – „a telefonján”, hogy tájékozódjon és kapcsolatokat tartson. – Az inspirált, hogy láttam egy olyan képet, amit influenszerek osztottak meg, akik a saját arcukkal reklámoznak dolgokat, és arra gondoltam, milyen jó lenne, ha illusztrátorok is csinálnának hasonlót, hiszen a rajz világában ezt még kreatívabban meg lehet oldani – mondta Roxána. – Keresni kezdtem különböző nemzetiségű fiatal művészeket, küldtem üzeneteket azoknak a grafikusoknak az Instagramon, akiket követek. Sokaknak írtam, de csak kevesek válaszoltak pozitívan, mégis egy-két nap alatt meglett az a nyolc ember – egy amerikai, két ukrán, egy szerb, egy brazil, egy brit, egy román és egy szlovák – akik ezt izgalmasnak találták, és azt mondták: szánnak rá időt, energiát.

Közös chatfelületet nyitottam, és angol nyelven megbeszéltük, hogyan valósítsuk meg a tervet. Velem együtt kilencen raktuk egymás mellé a képeinket, ebből állt össze az üzenet: „Komolyan veszem, otthon maradok, minden jó lesz!”

Mivel a fiatal alkotók másmás stílusban dolgoznak, közös nevezőt kellett keresni. A színek révén raktak össze egy saját palettát, megegyeztek, hogy mindenki ezt használja. Egy hét alatt mindenki elkészült a saját részével, és feltöltötte Google Drive-ra, ott állították össze. Nemcsak kommentálták egymás munkáját, hanem közben jól össze is barátkoztak. Kárpátvölgyi Roxána úgy érzi, fontos, hogy így együtt – nemzetközi csapatként – tudtak üzenetet küldeni a világba, hogy más alkotókat is motiváljanak, ahogy egymást is inspirálni tudták a közös munkára.