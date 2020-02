Németh Mária operaénekesnő új csillagként tűnt fel a zenei életben, de nem volt tündérmese a folytatás

Rekviem a drámai szopránért – Németh Mária emlékezete 1897–1967 címmel jelent meg Gál József könyve a körmendi születésű operaénekesnőről, aki bejárta Európát, de fényes sikerei mögött nehéz életút áll.

Németh Mária a legjobb európai operaházakban énekelt, de a Nemeskoltán vásárolt birtokához és kastélyához kötődött érzelmileg, amitől megfosztották.

Ha a fővárosban járt, a Gellért Szállóban vacsorázott, ha a Vas megyei kis faluban, ahol „énekes Márinak” hívták, mindig dödöllét kért. A díva és a parasztasszony vegyült össze a személyiségében, akkor volt boldog, ha hajnalban kikocsizott a férjével a határba, hogy megnézzék, mi van a birtokon. Mindezt a helytörténeti kutató Gál József meséli a kötet kapcsán, amely egy dokumentumgyűjtemény, írások Németh Máriáról, Németh Máriától. Betekintést ad a levelezésébe is, egy újságírónőhöz írt megrendítő soraiból mottó lett: „Majd ír Máriám egyetlenegy könyvet rólam, és amikor én már nem élek, hadd csóválják az emberek a fejüket sorsomon.”

Gál József szobájának polcairól levesszük, hogy egymás mellé tegyük a könyveit: a Savaria mozi történetét, amire utólag nagy kereslet van; a Bibliográfiai tételek Kass János életművéhez első és második kötetét; az Üdvözlet Szombathelyrőlt, amelynek írásai a Vas Népében jelentek meg több mint húsz részben; Pályaválasztás Vas megyében című tanulmánygyűjteményét; a TIT történetét. Érdekes, hogy Gál Józsefnek több olyan kötete van, ami Vas megye, főleg Szombathely zenei életével foglalkozik, de nem zenetörténet.

Könyvet írt a szombathelyi koncertekről, a Schola Cantorum Sabariensisről, Bárdos Alice hegedűművészről és a szombathelyi Collegium Musicumról, Gerlits Sándorról (1861–1933), a szombathelyi árvaház és az erdei iskola alapítójáról. Ebbe a sorba illik a Németh Máriáról szóló új kötet is, a Rekviem a drámai szopránért.

– Németh Mária esetében is az ember érdekelt. Amikor sorra vettem a két világháború közti időszak előadóművészeit, akkor találkoztam először a nevével. Kíváncsi voltam, ki lehet ez a hölgy, akinek 1933-as jótékonysági koncertjéhez a huszárlaktanya lovardáját rendezték be.

Németh Mária Körmenden született.

Ünnepelt énekesnőként nagyon magas gázsival jutalmazták a fellépéseit, így megvették a férjével Nemeskoltán a kastélyt. Úgy tartotta, hogy a nemeskoltai birtok volt életének paradicsoma, de a pokla is. Gál Józsefet ez a sors érdekelte. Németh Mária zenei tehetségét hamar észrevették, már elemi iskolában, a keszthelyi polgáriban, majd Pozsonyban, ahol gazdasági szakiskolát végzett és énekelt a dóm kórusában. Férjhez ment, a férje még inkább ösztökélte arra, hogy már ne amatőr módon, hanem tudatosan tanuljon énekelni.

– Elkezdtem sorra venni, hogy mit írtak róla a korabeli újságok. A nyitás az volt, hogy „új csillag érkezett”. De nem tündérmese állt a háttérben. Amikor elment az első meghallgatásra, a zsűrielnök kiparancsolta, és ő azt kérte, hogy legalább a kórusba vegyék fel, de ott sem akarták felvenni. Megjelent a „mentőangyal” – írja ő –, Dalnoki Viktor, a mostani Erkel, akkori Városi Színház vezetője, akinek jó füle volt, és elkezdte vinni az akkor jelentős oktatókhoz, László Gézához is.

Végül is ők készítették fel őt arra, 1923 nyarán színpadra léphetett. Németh Mária egy évad után elhagyta Pestet. El kellett menni, mert egy egészségtelen albérletben lakott, és közben megszületett a kisfia. Bécsben az opera akkori igazgatója felajánlotta neki, hogy szerez lakást, így odament, az 1924/25-ös évadban már a bécsi opera tagja volt. Onnan indult el, Európa minden jelentős színpadán megfordult.

Ezekből a bevételekből tudták megvenni 1932-ben a nemeskoltai kastélyt és a 740 hold földet. Kölcsönt is vettek fel. A férjével az elhanyagolt birtokot kezelésbe vették. 1935–36-ban már az országos mezőgazdasági kiállításon díjazták az állataikat.

A kertészetük is olyan szintű volt, hogy a virágokat, zöldségféléket, tejet Szombathelyre hordták be. Nem akart elmenni, olyan szerződést kötött, hogy minden évben három hónapot Magyarországon énekel. Felemelt helyárakkal koncertezett. Végigjárta a magyar városokat, ahova meghívták Békéscsabától Debrecenen, Pécsen, Szegeden, Sopronon át Győrig, sok helyen lépett fel. Áriaesteket is adott, és az akkor divatos magyar nótákat is énekelte.

Gál József a háború alatt és után sarkaiból kifordult világról is beszél. – Megjelent 1945-ben a földosztási törvény. Aki a németekkel kicsit ellenszegült, az megtarthatott száz hold földet, aki még jobban, az kétszázat, aki pedig együttműködött velük, azoktól elvettek mindent.

Kolta úgy döntött, hogy azt mondják, Németh Mária együttműködött a németekkel. Megindult a kastély kirablása. Bajzik Zsolt már leírta, hogy mindent vittek, Koltán még az ablakkeretet is. Az énekesnő két ládányi jelmezét elásták Koltán, de azt is ellopták.

„Mindenki vitt mindent – írta. – Én is vittem egy széket, tőlem pedig az oroszok vitték el.” Németh Mária próbálta visszaperelni a földjét, de hiába. Március 28-án elhagyták az országot, mert kiürítési parancsot rendeltek el.

Miközben a szereplései okán különféle magas rangú emberekkel találkozott, akik hódoltak neki, a lábai előtt hevert Európa operarajongó közönsége, albérletről albérletbe ment, nem volt ruhája, ennivalója, pénze.

Hunyadi Fekete Mária újságírónővel került személyes barátságba, az egyetlen derűs hangú levele neki szól, amikor megkapta tőle a legutóbbi csomagot, jólesett neki, és megevett mindent. Kéri, hogy az újságírónő küldjön neki egy meleg harisnyát, egy csizmát, egy hócipőt, egy törölközőt, amit már nem használ, a férjének borotvaszappant…

Németh Máriát sértettsége és bánata letaglózta, végül utolérték a betegségek.

Gál József a könyveibe foglalt sorsokról szólva azt fogalmazza meg: az mindig nagyon elgondolkodtató, hogy ki minek az áldozata.