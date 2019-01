Népzenészek, táncosok, mazsorettek, bábosok- A Magyar Kultúra Napját ünnepelték Csepregen

Színes műsort fűztek össze helyi értékeikből a Magyar Kultúra Napjára, amit vasárnap délután ünnepeltek a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtárban.

Sági Ferenc Ady Endre Föl-földobott kő című versét szavalta, a Farkas Sándor Egylet citera és köcsögduda kísérettel énekelt népdalcsokra a régi hagyományból merített, a jövőnek szegezve a kérdést: lesz-e utánpótlás, aki továbbviszi ezeket a dalokat? A műsor­szerkesztés úgy válaszolt erre, hogy színpadra léptek az óvodások, Haizler Ákosné betanította dalocskákkal, mondókákkal, kékfestő ruhácskában, befont copfokkal, mosolyogva, jókedvűen előadva a körjátékokat. Ünnepi beszédében Maximovics Veronika, a Csepregi Óvoda és Bölcsöde KIKI vezetője a magyar kultúráról való gondolkodást a saját szakmája, az óvodai nevelés felől építette fel. Kiemelte, hogy ez a nap alkalom arra, hogy számvetést készítsünk, milyen módon kell a ránk hagyott örökségünkkel bánnunk. Amint mondta, felelősséggel kell továbbadni a következő nemzedéknek, amelynek nevelésében az óvónők, pedagógusok szerepe felbecsülhetetlen, hiszen értékes mintát kell felmutatniuk.

Hangsúlyozta: a kultúra nemcsak tudást, műveltséget hordoz, hanem erkölcsöt is. Att­raktív műsorral lépett fel aztán a Rózsaszirom Mazsorett Csoport, amely a szombaton Közösségi Kultúráért Díjjal kitüntetett Csepreg Város Fúvószene­kara mellett is gyakran szokott parádézni. Nemcsak a zenekar kitüntetéséről emlékeztek meg a csepregi Magyar Kultúra Napján, de Haizler Lászlóné büki könyvtáros elismeréséről is, aki ugyanezt a díjat kapta. A Mosoly Tánc­csoportban anyukákat is láthatott a közönség modern zenére táncolni, majd a tavaly alakult Fabatka Bábcsoport gyerekszereplői mutattak be különleges teremtéstörténetet „Tízórai szünetben” címmel, amely arra is rávilágított, hogy miként gondolkodnak a játszó gyerekek. A csoportvezető Ziembiczki Erzsébet köszönetet mondott a Nemzeti Művelődési Intézet Szombathelyi Irodája jelenlévő képviselőinek, amiért generálták azt a folyamatot, aminek eredményeként a bábcsoport és a darab létrejöhetett.