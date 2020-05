Oldja a stresszt, ha elalvás előtt olvasunk

Boldogabbak, egészségesebbek azok, akik elalvás előtt még olvasgatnak az ágyban, és jobban is alszanak. Megkérdeztünk sokat olvasó időseket, hogy a jelenlegi helyzetben még többet olvasnak-e.

Egy új tanulmány szerint az ágyban olvasók több mint nyolcvan százaléka azt mondta, hogy az olvasás relaxáló, hatvanöt százalékuk külön kiemelte a stressz csökkenését; ötven százalékuk egyenesen azt állította, hogy jobban alszik. – Azóta sokat olvasok, amióta egyáltalán megismertem a betűket – tudjuk meg Dobri Máriától, aki az Egyházmegyei Könyvtárban dolgozott 2008-ig, nyugdíj mellett is. – Volt egy térdoperációm, nehezen mozgok, ritkán megyek ki, az időm nagy részében olvasok és zenét hallgatok, napi öt-hat órát vagy többet. Dobri Mária évente 180-200 könyvet kölcsönöz a könyvtárból, szereti Agatha Christie-t, valamint a svéd krimiket, érdekli a rendőri korrupció, a nyomozók lelkivilága, akik nem olyan úriemberek, mint Hercule Poirot.

– Ha valamire rákapok, nem tudom letenni. Megengedhetem magamnak, hogy mindent félretegyek, és addig olvassak, ameddig kedvem van. „Mindenolvasó” vagyok, szeretem az ismeretterjesztő könyveket is; most olvastam a Mózes, az egyiptomi címűt, ez nem egynapos könyv. Amióta a vírusőrület van, felfedeztem magamnak a hangoskönyveket, okostelefon közvetítésével YouTube-ról hallgatom Rejtő Jenő, Wodehouse műveit, mert ezek vidámak, és közben kötött vagy horgolt amigurumi figurákat, babákat, állatkákat készítek. Ülök a világos, napfényes verandán egy kényelmes, fonott karosszékben, és felteszem a lábam. Szívesen hallgatom Popper Pétert is, akinek a Mesterkurzus előadásai is mind fent vannak a YouTube-on. Beszél arról is, hogyan oldja az ember a félelmeit, szorongásait. Mindenki csak a magáét tudja megoldani.

Tanulmány: a megkérdezettek 50 százaléka jobban alszik, ha előtte olvas

Egyedül élek, a nővérem gyerekei, unokái az „enyémek” is; távol vannak, aggódom értük. A karantén nem zavar, ez nekem életforma a térdoperációm óta. Nem emlékszem, hogy lett volna olyan nap az életemben, amikor ne lett volna könyv a kezemben. A kézimunka is nagyon megnyugtató. Dr. Fábián Mária nyugdíjas gyermekorvos azt mondja, nem olvas többet, mint eddig, csak mást: nem a komolyat, hanem a „könnyűt” keresi, mert nem akarja, hogy „letörjön a hangulata”. Szereti az angol szerző, Agatha Raisin sorozatát, ezzel tud elaludni. – Írni is nagyon szeretek. Tagja vagyok egy olvasókörnek, amelynek az egyik olvasmányára akarok reagálni. Pszichológiai tanulmány egy tinédzserről, de kriminek fogom fel, és egy bírói tárgyalást írok belőle. Ezenkívül Szántódon van egy irodalmi társaság, amely felkért egy előadásra: Alice Munro Nobel-díjas kanadai írónőről fogok beszélni, ha majd lehet; a novelláiról akarok esszét írni – halljuk Fábián Máriától, aki az erkélyen szokott olvasni, vagy beül az autóba és keres „egy jó kis helyet”, ahol nincs senki, viszi a kempingszékét, sétál, üldögél, nézeget egy-egy fél órát. Azt mondja, nagyon lehangoló ez a mostani helyzet, de nem hagyja magát lehangolódni. Drukkol a tini unokáinak, szerinte érdekes látni, hogy az online oktatásban mennyire együtt vannak a gépeikkel.