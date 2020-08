Pityerszer fényei a falakon

A Körmendi Napok rendezvénysorozatának különleges felütése volt Jene Sándor fotóművész Ébred a Pityerszer című kiállításának megnyitója.

Ritkán fordul elő, hogy egy tárlat nyitányán nemcsak az alkotóval, hanem a modellekkel is találkozhat a közönség. Ez most mégis egy ilyen alkalom volt, hiszen az a 15 éves Senior néptáncegyüttes lépett fel az eseményen, amelynek tagjai a Városi Kiállítóterem falairól is visszanéznek most ránk.

Az élet 2020-ban egy kicsit átírta a forgatókönyvet, a Körmendi Napok szerényebb költségvetésből és keretek között zajlik, de egyúttal talán ez a helyzet közelebb hozta egymáshoz a körmendi civil közösségeket – emelte ki köszöntőjében Bebes István, Körmend polgármestere.

Két civil szervezet jött most össze – utalt a városvezető Jene Sándor, a körmendi 3 FK fotóklub egyik alapító tagja és a Senior Néptáncegyüttes együttműködésére.

A tárlaton a szalafői Pityerszer ódon épületeiben különböző élethelyzetekben jelennek meg az egyesület tagjai.

Eltér ez attól, amit szoktam fotózni, az életkép nem az én műfajom, de a kerített házban magával ragadtak a fények – ezt már Jene Sándor, az alkotó osztotta meg a megjelentekkel. Az alapötlet egy ma már nem élő fotóművész barátjától származott, így a tárlatot neki ajánlja. Mint mondta: szerette volna visszaadni a különleges kis portákban beszűrődő fényekben az akkori falusi emberek életét.

Az alapkoncepciója az volt, hogy legyen egy család, legyenek hétköznapjaik és legyenek ünnepnapjaik. A helyszínek beállítottak, de a képek jó részét a néptáncosok maguk alakították ki. Hogy mindez hogy sikerült, szeptember 6-áig megnézhető a körmendi kiállítóteremben.