Rozán Eszter kilencedik regénye is tanít

Mi marad az életünkből, amikor a világ hirtelen darabjaira hullik körülöttünk? Képesek vagyunk-e megőrizni az általunk fontosnak tartott értékeket, tudunk-e azok szellemében élni, alkotni, még úgy is, hogy a túlélés a tét? Ilyen kérdésekre keresi a választ Rozán Eszter legújabb könyvében.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

A szombathelyi írónő úgy mutat utat, hogy közben tanít, felvilágosít, elgondolkodtat, szórakoztat legújabb könyvében is. Sass Kata, a történet főhőse minden követ megmozgat, hogy megszabaduljon krónikus betegségétől: egészségesen táplálkozik, sportol, megismerkedik a gyógynövények erejével, kipróbál különböző alternatív gyógymódokat, pszichoterápiára jár.

Majd jön a világjárvány és minden darabjaira hullik. Jóval a pandémia előtt kezdte el írni Rozán Eszter az És akkor hirtelen című könyvét személyes tapasztalatai alapján, de a Covid és az azzal járó új életforma tovább szőtte a szálakat.

– Mindenkit sokként ért, bennem is megkérdőjeleződtek dolgok a karantén idején. Aztán rájöttem, és rájön Sass Kata is, hogy egy ilyen rendkívüli, váratlan esemény – ami lehet járvány, természeti katasztrófa, gyász, munkahely elvesztése vagy akár egy súlyos betegség – mutatja meg igazán, vajon az az érték- és hitrendszer, ideológia, életforma, amit addig vallottunk, érvényes-e vagy sem. Mert ami igazán érvényes, és amire alapoztad az életedet, az ilyen esetben is érvényes lesz, maximum egy kicsit átalakul – fogalmazott Rozán Eszter, majd így folytatta:

– Nem könnyű betartani a szabályokat és kerülni a személyes kapcsolatokat, főleg azoknak, akik korábban nagy társaságba jártak, mégis, mennyivel jobb a helyzetünk, mint a középkori járványok idején volt. Azt mondom: próbáljuk meg ebből is kihozni lehetőségeinkhez képest a maximumot.

Az új Rozán Eszter-regény hősnője segíthet ebben:

– Sass Kata elindul egy úton, betegsége során felkeres segítő szervezeteket, megismerkedik különböző emberekkel és terápiákkal. Az orvostudomány véges, nem minden betegséget tud meggyógyítani, nem minden fájdalmat tud enyhíteni, és ezt sokan csodatevő eszközöket, módszereket ígérve kihasználják, hasznot húznak belőle. Sok párhuzamot fedeztem fel aközött, amikor valaki szembesül a krónikus, élethosszig tartó betegségével, és azzal a helyzettel, amit a járvány idézett elő. Mindkettő embert próbáló, és arra késztet, hogy újragondoljuk az élet értelmét, a helyünket a világban. A könyvemmel abban is akartam segíteni, ami a Covid–19-járvány alatt szintén érvényes. Hogy könnyebben átlássuk, megértsük: mikor akarnak minket átvágni, és mikor közelednek tényleg segítő szándékkal hozzánk. Nem dicsőítem a gyógynövényeket, nem emelem mindenek fölé, megemlítem a negatív hatásukat, de elmondom, igenis hasznosak is lehetnek – mondta az írónő, aki szakképzett gyógynövényszakértő is.

A regénybe csomagolt ismeretterjesztő könyv Rozán Eszter kilencedik, nyomtatásban megjelent kötete, amely az eddigiekhez hasonlóan a Szülőföld Kiadó gondozásában látott napvilágot. Merőben más, mint az eddigiek, egyvalamiben azonban valamennyi Rozán Eszter-történet közös: a főhős (meg még melyikünk nem?) nehézségekkel találja szembe magát, végül mégis egy teljesebb élet képe rajzolódik ki számára.

A szerző azt vallja: néha nagyon nehéz, és néha egy nagyon icike-picike fény pislákol csak, de ha megtaláljuk azt a fényt, azzal már kezdhetünk valamit. Ne adjunk meg magunkat a sorsnak, vegyük fel a harcot, vállaljuk a kihívásokat!

– Tulajdonképpen az egész életem erre épül. És tudod, miért jó, ha az embernek van egy ilyen hitvallása? Én is csak ember vagyok, néha nekem is vannak nehezebb pillanataim, de akkor mindig arra gondolok: az én hitvallásom nem ez. És akkor hirtelen… Covid idején is megy tovább az élet.

Kiemelt képünkön: Rozán Eszter kezében az új kötet