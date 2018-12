SZÍNEK és évek – koncert Kőszegen

Csöndzsákból lop hangot advent idején a Cirákulum minden évben. Most ráadásul a téli napforduló, a leghosszabb éjszaka küszöbére ültek le zenélni: fénnyel kontrázni a teljesedő teliholdnak.

Megint sokan bújnak össze a kőszegi Jurisics-vár lovagtermében, amelynek ajtajában Pócza Zoltán igazgató és Gelencsér Ildikó művészeti titkár személyre szabottan üdvözöl minden érkezőt. És ez a koreográfia egyáltalán nem az advent miatt működik: a várszínházban ez a szokás, a barátságosságot, kedvességet, személyességet nem tartogatják az ünnepekre (inkább rendszerint ünnepet csinálnak a hétköznapokból). Azért az adventi Cirákulum-koncert mégis más. Másképpen bársonyos az ismerős égdarabka is a várudvar fölött. Végigmenni a lovagterembe vezető folyosón – az áttetsző padlózatával – meg úgyis olyan, mint átjutni valami zsilipen, határsávon, lebegve ég és föld között.

– Na, kezdjük el – mondja Gelencsér Ildikó; ki más mondaná. De most (elsősorban legalábbis) nem a várszínház és művelődési központ munkatársaként, hanem a Cirákulum muzsikusaként-énekesnőjeként adja meg a jelet. Ha megszólal: angyal szól! Működésbe lép a régi pásztorjátékok formulája az evangéliumi jó hír bevezetésére. Gaudete! Ezt a címet kapta az idei Cirákulum-advent – a jó hír nyomában ott jár az örvendezés. Gelencsér Ildikó, Szarvas Péter, Tompa Krisztián, Török Miklós, Trifusz Péter – ők a Cirákulum (az örömzenekar). Megnyugtató, hogy a pultnál Bakos Zoltán foglal helyet. Az ünnepvárásra régi népénekkel, megzenésített versekkel készültek. A műsorközlő szerepét ismét a természettől fogva glóriás Trifusz Péter vállalta. Sok más mellett szóba kerül a 16. századi Vietorisz-kódex (mint a dalok egyik forrása, egy régi felvidéki zenésznek köszönhetően: a szó elszáll, az írás megmarad); de megjelenik a lovagteremben idősebb Pieter Bruegel is. Egyfelől azért, mert most éppen, ugye, egyedülálló Bruegel-kiállítás látható Bécsben (illetve nem nagyon látható, nehéz bejutni, akkora az érdeklődés). Ez a hír vezeti be Áprily Lajos Regösök húrján című – megzenésített – versét, amelyben: „…olyanok a színek, mint egy régi Brueghel-képen.” Aztán eljön a pillanat, amikor a zenészek egy dal kedvéért jelmezt öltenek – és akkor a színpadon (majdnem) megláthatunk egy sosemvolt Bruegel-képet. A függöny mögött asztalok várakoznak, mert a Cirákulum-koncert után sosem széled szét a közönség: egy kicsit még marad, összebújva. De hisz lehet talán még. A hold ma oly kerek.

