Trifusz Péter és Oroszy Csaba kétszemélyes online filmdrámája A plakát címmel

A dokumentáció, a rögzítés, a megosztás – nincs is ennél szebb. Plusz az élmény. A WS Színház Miért szép? sorozatának filmjei is hozzáférhetők. Mi most A plakát című kétszemélyes drámát választottuk: mert nemcsak szép, hanem jó is.

Ezt ne hagyja ki! Készüljön velünk a húsvétra: húsvéti sütemények A mindennapokban valószínűleg hajlamosak vagyunk elfeledkezni arról, hogy az „élőben levetített” különleges portréfilmeket – mindig az esten főszerepet játszó képzőművésszel a fókuszban – akkor is érdemes megnézni, visszanézni, amikor a Miért szép?-est már messze jár. A karanténkorszak beköszöntével főleg. A sorozat 17. darabja A plakát című 35 perces kisfi lm, amely Trifusz Péter grafikusművész műhelyébe enged bepillantást. Péter ezerfélét csinál, a fő- és címszereplő most: a plakát. A kérdező – vagy inkább beszélgetőpartner – természetesen Oroszy Csaba, az operatőrök: Kaczmarski Ágnes, Dömötör Katalin, a vágó Kaczmarski Ágnes. Zene: Müller Péter és a Cirákulum. De ne siessük el: a Cirákulum lesz a hab a tortán. Előbb a természet. Cák alulról és Cák felülről (drónfelvétel: Wolf Ferenc). Léptek a zizgő avarban: Oroszy Csaba kis, rozsdás kereket talál. Mint a Csehov-drámákban: ha az elején feltűnik egy puska, az a végére elsül. A rozsdás kerék – mint talált tárgy – fontos szerepet kap az Übü király-plakáton, amelynek megszületését lépésről lépésre nyomon követi a fi lm, egészen a drámai végkifejletig. Trifusz Péter (a halk szavú, kevés beszédű, fi nom humorú) és Oroszy Csaba (az áradó, a barokkos, az érzékenyen reagáló) az első pillanatban egymásra talál: jól felépített párbeszédek egyszerre keltik a spontaneitás és a tökéletes példány látszatát. Akárhogy is: tényleg a szemünk láttára készül el a hatalmi tébolyban szenvedő Übü király fi gurájával a színházi plakát. „Ezt néztem ki lábnak” – vesz elő a kincsesládából egy rozsdás harapófogót Péter, aki a plakáttervezést természetesen mindig olvasással kezdi. Most már kívül-belül ismeri Übüt. A borotválkozópamacs lesz az orra (bár ez ebben a pillanatban még kétséges). Az „übüség” Péter számára ezekből áll össze: tákoltság, szertelenség, úton a dada- és a szürrealizmus felé. A test zsákruhát kap: és miközben csattog a kárpitozáshoz elengedhetetlen tűző, megjön a gondolati alátámasztás is; Übü mohósága. A királyi hasat faforgáccsal tömi ki a szülőatyja. A feje lukas, rég nem használt főzőkanál. A festett alapra helyezett „igazi” figura képmása kerül a nyomdába: csiribi, csiribá, kész a plakát! …a cáki utcán autó közeleg zeneszóval: már csak Péter hiányzik ahhoz, hogy teljes legyen a Cirákulum zenekar (újabb cirógató csoda). Úgyhogy a plakáttervező se szó, se beszéd, föllép a platóra, beül a zenekarba, bekapcsolódik a játékba. Az autó elporoszkál, mint valami glóriás látomás. Mennénk utána.