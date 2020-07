Új dalokat ír Kóbor Zsóka és Polgár Patrik

A rábagyarmati Kóbor Zsókát és zenésztársát, a felsőszölnöki Polgár Patrikot legtöbben A Dal-ból ismerhetik.

A héten feltöltöttek egy videót közösségi oldalukra, a fölé írt szövegből pedig kiderült, új dalokat írnak.



Hogy milyen dalokat hallgatunk majd, és mikor? Többek között ezt is megkérdeztük. Azt is elárulták, hogyan vészelték át a koronavírusos, karanténos időszakot.

Az egyik facebook bejegyzésetekből kiderül, hogy új dalokat írtok. A megszokott stílusra számíthatunk, vagy most mást is kipróbáltok?



Igyekszünk minél több stílusban kipróbálni magunkat, ezért a dalok választásánál arra is figyelni próbálunk, hogy a repertoárt minél színesebbé tegyük. Viszont úgy gondolom, hogy ha a saját dalokról van szó, a szívünk már régóta mindkettőnket ugyanazokhoz az irányzatokhoz húz. Patrik ezekből merítkezik, de ennek ellenére mindig tud újat hozni a „megszokott” alternatív-popos kereteken belül.



Most épp hogy álltok a dalok írásával? Albumot is terveztek?



Szerencsére mindig vannak készülőben új szerzemények, illetve több olyan dalunk is van, ami már elkészült és koncerteken hallhatóak is, csak nem lettek még rögzítve stúdióban. Egy nagylemeznyi anyagunk tulajdonképpen már lenne, viszont az első lemezünk megjelenésének időpontját én inkább 2021-re jósolnám.



Mikor hallgathatjuk meg az új szerzeményeket?



Bízunk benne, hogy ősz elején hallható lesz az új dalunk és reméljük, hogy év vége felé is újdonsággal rukkolhatunk majd elő. Videoklip forgatáson is gondolkodunk, de nem biztos, hogy jelen helyzetbenez megoldható. Természetesen ,,legrosszabb esetben” szövegvideó vagy egy egyedi grafika készül majd a dalhoz.



Szeptemberben szeretnénk egy egyedi merchandise terméket is a piacra dobni, de erről még nem mondhatunk többet, bízom benne, hogy erről a témáról majd beszélhetünk újra a vaol.hu olvasóinak részletesebben is a későbbiekben.



Legutóbbi interjúnk során említettétek, hogy nem titkolt célotok zenekaros formációt alapítani. Ennek a tervnek a megvalósítása most hogy áll?



Még mindig tartjuk magunkat ehhez a célhoz. Talán az elmúlt időszak nem volt erre a legalkalmasabb, de igyekszünk megvalósítani ezt a tervünket. Szerencsére már több alkalommal volt lehetőségünk arra, hogy más hangszerekkel, kórussal egészítsük ki a koncerteket. A visszajelzések pedig egyértelműen pozitívak voltak.



A magyar könnyűzenei életet különösen nehezen érintette a koronavírusos időszak. Ti hogy vészeltétek át ezeket a hónapokat? Titeket mennyire érintett nehezen a hátunk mögött hagyott időszak?



Ahogy a legtöbb zenész, úgy mi is megtapasztaltuk az időszak nehézségeit. Sajnos A Dal 2020 kínálta lehetőségeket nem tudtuk olyan mértékben kihasználni ahogyan alaphelyzetben tudtuk volna. Több koncertet is el kellett halasztani, rosszabb esetben pedig le kellett mondani. Most reménykedünk abban, hogy újra beindul a zenei élet és újra járhatjuk az országot„



Milyen terveitek vannak még nyárra, és hol hallgathatunk meg titeket élőben?



Nagy szerencsénk, hogy a nagyobb színpadokon kívül a kisebb vendéglátóhelyeken is koncertképesek vagyunk, így a korlátozások ellenére júniusban már úgynevezett teraszkoncertet tudtunk tartani Pápán és Szombathelyen illetve egy speciális stream koncert keretein belül Budapesten az A38 Hajón is színpadra álltunk. Nem panaszkodhatunk, hiszen ebben a furcsa helyzetben is szerencsére vannak fellépéseink. A nyár folyamán két alakommal játszunk még Szentgotthárdon, de koncertezünk még Veresegyházán, Körmenden, Egerváron és Pusztaedericsen is.

