Ulysses a karanténból

Június 16-a több szempontból nevezetes dátum. Az idén például a veszélyhelyzet ügyében is várhatók bejelentések azon a napon, amelyen Joyce világhírű regénye, az Ulysses játszódik. Ez a nap Szombathelynek is fontos. A Bloomsday ezúttal – biztos, ami biztos – a legfőképpen online zajlik.

Június 16-án, szerdán 11 órakor a virtuális térben találkozhat a közönség dr. Nemény András polgármesterrel és Ronan Gargan ír nagykövettel: a Bloomsday a két ország kapcsolatainak erősítésében is nagy szerepet játszik. A köszöntők után indítják el ünnepélyesen a bloomsday.hu-t, a weboldalt Salamon Júlia, Székely Júlia és Kassai Ferenc mutatja be a közönségnek. Aztán következik az Ulysses 2.0.2.0 című karanténvideó bemutatása: olyan részletek hangzanak el a Joyce-regényből, amelyek valamilyen úton-módon kapcsolódnak Szombathelyhez (hiszen a főhős, Leopold Bloom apja itt született, talán csak részben a fikció szerint).

Pont délben megkezdődik a hagyományos pecsételés: most is óriási Bloomsday-felirat készül a városháza előtti téren – többek közreműködésével.

A megyeszékhely Bloomsday-történetét feldolgozó film vetítése 14 órakor kezdődik: A Dáblin VR 17 órától nem más, mint a virtuális kiállítás bejárása a Szombathelyi Képtárban. Az esemény a bloomsday.hu-n kísérhető figyelemmel.

Az Irokéz VR pedig Batykó Róbert kiállítását takarja az Irokéz Galéria online terében, ugyanezen a webfelületen.

Az idei Bloomsday utolsó felvonása a Weöres Sándor Színházban kezdődik 19 órakor.

A teraszszínházi programban június 16-án Nagy Cili találkozik Nassim Soleimanpour Fehér nyuszi, vörös nyuszi című drámájával – és a közönséggel. A kortárs iráni szerző előírása, hogy egy színész csak egyetlenegyszer találkozhat életében a szöveggel: akkor, amikor a közönség elé áll vele.

Zsákbamacska (és nyuszi) az emberi természet működéséről a WSSZ Szabad a tér-sorozatában.