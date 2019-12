Ünnepi, muzikális és játékos Gombolyag

A Gombolyag egy zenekar, amely ezekben a hetekben ünnepi díszbe öltözteti a szíveket. Lángot lobbant – sőt: sokszor sikerült előcsalogatnia a Mikulást is.

A celli Soltis Lajos Színház előterében rengeteg színes gyerekrajzból rendezett Nagy Gábor – egyrészt a jövőre 40 éves színház vezetője, másrészt személyesen a Mikulás – alkalmi kiállítást. A rajzokat az ajándékokért cserébe kapta – mind csodálatos, eredeti és egyedi művészi alkotás, amely ráadásul mennyi mindenről mesél. Ilyenkor decemberben nemcsak a színház vezetése, nemcsak a játék, hanem a mikulásozás is hozzátartozik a mindennapokhoz. Nagy Gábornak igazán testhezálló szerep fölhúzni a Mikulás-ruhát, piros sipkát ölteni, nagy, fehér szakállt ragasztani (egy sokkal kisebb, nem teljesen fehér van a hétköznapokban is), és referálni meg ajándékot osztani a gyerekeknek. A Mikulás nem csak meghívásoknak tesz eleget: a Soltis Lajos Színházban is rendeztek Mikulás-ünnepet.

Külön szerencse, hogy a Mikulás – és a manói – mögött felsorakozik ilyenkor a Gombolyag együttes is. Már a névben – Gombolyag – mennyi kedvesség és játékosság van. Hát még ha azt is tudjuk, hogy a Gregorich testvérek – Zsófi, Bálint, Domonkos –, plusz Tarczi Réka a zenekari tagok. Ahol a Gregorichok, ott a muzsika – ez a törvény, tudjuk már jól a Soltis Lajos Színház több előadásából. Ez a muzikalitás és játékos kedv ölt hangot, testet a Gombolyag zenekar ünnepi fellépéseivel. Ha velük hívják a gyerekek, biztos nagy örömmel toppan be, és oszt ajándékot a Mikulás. És ha ők játszanak, bebizonyosodik a régi tétel, hogy csak jó gyerek létezik.