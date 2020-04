Virtuális turnéra hívják rajongóikat – Hétfőnként láthatók, hallhatók a rézfúvósok

A Savaria Rézfúvós Együttes a járvány alatt sem hagyja klasszikus dallamok nélkül zenekedvelő közönségét – virtuális turnéra hívja őket, ezáltal betöltve mind a rajongókban, mind az együttesben az elmaradó koncertjeik miatt kialakult űrt.

A Savaria Rézfúvós Együttes közösségi oldalán tudatta követőivel, hogy a koronavírus-­járvány miatt kialakult helyzetben számos fellépésük elhalasztódott, illetve jó néhányat töröltek, és sajnos ki tudja, mennyi marad még el a jövőben. Ezért arra gondoltak, meginvitálják rajongóikat, hogy hétfőnként délelőtt tíz órakor kövessék őket virtuális turnéjukon. Minden héten más helyszínt jelenítenek meg hangszereik segítségével, az adott helyre jellemző zenével.

A turné ezen a héten kezdődött. Első állomásukon New Yorkba utazhatott el dallamaik szárnyán a hallgató, a New York, New York című slágerrel – ami egyébként Martin Scorsese 1977-es, azonos című filmjének betétdala.

Jövő hétfőn, április 13-án ismét beköszönnek, akkor majd egy egészen más meglepetéshelyszínre kalauzolják el a hallgatóságot. PP