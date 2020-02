Weöres és Fekete, a szombathelyi színházi parti

Weöres és Fekete címmel készül nagy-nagy meglepetésre a Weöres Sándor Színház. Nomest est omen: az asszociációs játék Stendhaltól Weöres Sándorig vezet, de irodalomóráról szó sincs. Ez egy Stage Party!

A helyzet az, hogy több mint egy évtizedes fennállása óta első alkalommal rendez Stage Partyt a Weöres Sándor Színház. A terv az, hogy három színpadon kapunyitástól hajnalig szórakoztatják a közönséget február 29-én 20 órától.

Aki 21.30-ig tényleg megérkezik, a művészbejárón át léphet be a színházba (ó, az öltözők sora!, ó az a sok szerep, nevetés és sírás!). A 21.30 után érkezőknek meg kell elégedniük a főbejárattal. Persze, ha esetleg ez lesz az első alkalom… És hát a színházba belépni mindig újabb és újabb izgalmakkal jár együtt.

Február 29-én lesz Koktélszünet Perlaki Nórival és a társulat tagjaival. A rézrúd című jelenet sikerét a szerző, Rejtő Jenő garantálja. Lesz koncert is: játszik Ricky and the Drunken Sailors. Németh „TopGun” Norbert mixer és Bori DJ mellett föltűnik a színen Nagy Jonathan bűvész – de lesznek további meglepetésvendégek is, akik a Krúdy Klubban, a Márkus Emília Teremben bukkanhatnak föl mindenekelőtt.

El ne felejtsük: a helyzet különlegességét és komolyságát jelzi, hogy van Dress code is: vörös és fekete. Tegnap ott voltunk a titkos fotózáson. Két színészt találtunk inkognitóban, vörösben, feketében.