Weöres Sándor Színház – Szentivánéji álom az Ön lakásában

A koronavírus miatt a megye kulturális helyszínei is sorra zártak be, hogy egy kis mértékben ezzel is csökkentsék a betegség terjedésének sebességét.

Ha már a nézők nem tudnak menni a színházhoz, a Weöres Sándor Színház költözik be a nézőkhöz! A szombathelyi színház több előadása is elérhetővé válik online az elkövetkező időszakban. A következő darab a Szentivánéji álom, amit március 26. csütörtök 18 órától március 29. vasárnap éjfélig lehet megtekinteni két részben. Shakespeare vígjátéka mindent magában rejt, ami egy jó nevetéshez szükséges a mostani időszakban: félreértések, tündérek, faunok, szerelmi bonyodalmak, mindössze egyetlen éjszaka alatt… Mindezt remek színészek varázsolják a nézők elé a saját otthonukban!