Will kabaréba megy – WSSZ: Színpadra alkalmazta és rendezi Kelemen Zoltán

Kelemen Zoltán – a WS Színház társulatának alapító tagja – Shakespeare a mellényzsebben címmel írt és rendez kabarét az Akacs Mihály utcában. Az olvasópróba megvolt, a próbafolyamat elkezdődött, a premiert december 17-ére időzítették a Márkus Emília-teremben. Vagyis ezzel az előadással búcsúzhatunk az évtől: nevetve. Akkor is, ha a – kiveszőben lévő? – vérbeli kabaré nem bánik velünk kesztyűs kézzel.

A Weöres Sándor Színház nem véletlenül indított az Ájlávjú című musicallel: a közönségcsalogató előadással azt a tételt is bizonyítják, hogy a könnyű műfaj nem is olyan könnyű (ami a színészi feladatokat illeti), és képes megbizsergetni a közönséget. A Shakespeare a mel­lény­zseb­ben című kabaré előkészületei pedig arra utalnak, hogy a színház szeretné jókedvűen búcsúztatni ezt az – egyértelműen nem könnyű – évet. Bár a kabaréműfaj régi jó szokása, hogy nem bánik a közönséggel kesztyűs kézzel (ha látszólag a tenyeréből eteti is).

Magunkon nevetünk, az a helyzet. Kelemen Zoltán neve garancia arra, hogy tényleg így lesz. A Weöres Sándor Színház társulatának alapító tagja (a „mi szombathelyi fiunk”) többször bebizonyította már, hogy van érzéke és érzékenysége a humorhoz. Elég, ha a szép emlékű Rabszolgavásárokra gondolunk, amelyeknek újabb és újabb – mindig az aktuális társadalmi történésekre rezonáló – epizódjait a Savaria Történelmi Karneválokon, a romkertben mutatta be az elkötelezett amatőr társulat, amelynek játékához Kelemen Zoltán szerzőként és rendezőként adott biztos kontúrokat.

A Rabszolgavásár a karneválok kihagyhatatlan attrakciója volt. Persze van Kelemen Zolinak (Kelinek, ahogy sokan szólítják) másik alkotói arca is. Dalszövegeket, verseket ír, hol melankólia, hol némi keserűség csöppen a sorok közé. De sírás és nevetés nem is áll olyan távol egymástól, mint elsőre gondolnánk. Sírás és nevetés keskeny mezsgyéjén egyensúlyozott nagy biztonsággal a Herner Ferike faterja című előadás is a WSSZ hőskorából. Írta Háy János, rendezte Kelemen Zoltán. Gyönyörű, alulról jövő kezdeményezés. Most pedig jön az újabb meglepetés.

Will Shakespeare kabaréba megy Shakespeare a mellényzsebben címmel („Ez művészet? Kabaré!”). Jórészt a múlt századfordulós klasszikusok – Karinthy Frigyes, Nóti Károly, Békeffi László, Rejtő Jenő – műveinek, valamint többek között Harsányi Zsolt, Harmath Imre, Seress Rezső, Szenes Iván és saját dalszövegeinek felhasználásával, átdolgozásával írta meg a szövegkönyvet Kelemen Zoltán. Lesz sok (élő)zene is: Lehártól Zerkovitzig. Kelemen Zoltán azt mondja: arra kíváncsi, hogy képes-e ma érvényesen megszólalni „ez a kedves, lassan feledésbe merülő 20. század eleji európai műfaj” – a kabaré.

A színházigazgatót Szerémi Zoltán játssza, Mráz, az amatőr házi szerző szerepében Orosz Róbert tűnik föl. Török Éva színésznőt Bálint Éva alakítja; főrendező férjét Róbert Gábor. Kitti, a színházi titkár: Németh Judit. Művészeti titkár: Szabó Róbert Endre. Színész: Antal D. Csaba. Feri bácsi, a portás: Endrődy Krisztián. (Feri bácsi örök. Jelszó: 9700, színháznyitás!) És közben Shakespeare is ott lapul valahol a mellényzsebben: bájitalt kever, elindítja az erdőt.