Bob Dylan teljes életművét megvásárolta a Universal Music Publishing Group

Bob Dylan összes eddigi dalának tulajdonjogát megvásárolta a Universal Music Publishing Group az „évszázad legjelentősebb zeneműkiadói megállapodását” megkötve.

A katalógus az amerikai énekes, dalszerző, zenész és költő hat évtizednyi pályafutása alatt született több mint 600 dalnak, köztük a Blowin’ in the Wind, a The Times They Are a-Changin és a Knockin’ on Heaven’s Door című slágereknek a jogait tartalmazza.

„Ez az évszázad legjelentősebb és minden idők egyik legfontosabb zeneműkiadói megállapodása” – írta közleményében az UMG.

A vállalat nem nyilatkozott azzal kapcsolatban, hogy mennyit fizetett a jogokért, de a Financial Times című üzleti napilap szerint kilencszámjegyű összegről lehet szó.

A 79 éves Dylan legfrissebb, Rough and Rowdy Ways című albuma idén jelent meg, a kritikusok és a nagyközönség körében is hatalmas sikert aratva.

A rocktörténelem egyik legnagyobb hatású alakja, aki első dalszerzőként kapta meg 2016-ban az irodalmi Nobel-díjat, évente nagyjából 100 koncertet adott a koronavírus-járvány előtt.

Dalait hatezernél is többször énekelték fel a legkülönbözőbb zenei műfajok képviselői. Lemezeiből több mint 125 millió példány fogyott világszerte.