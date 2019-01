Kína legnézettebb műsorai között van egy operaénekes-tehetségkutató

HIRDETÉS

Gyász Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik LACZÓ GÉZÁNÉ szül. Kisgazda Elza temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek és mély gyászunkban együttérző szívvel osztoztak. Gyászoló család "Küzdöttél, de már nem lehet, Csend ölel át és szeretet. Csak az hal meg, kit felednek, Örökké él, kit igazán szeretnek." (Kosztolányi Dezső) Mély fájdalommal tudatjuk, hogy BENCSICS ANDRÁS életének 75. évében megpihent. Örök nyugalomra helyezése 2019. január 12-én, szombaton, a 14 órai gyászmisét követően 14.30-kor lesz a nardai temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik bánatunkban bármely módon velünk éreznek. Kérjük a személyes részvétnyilvánítás mellőzését. A gyászoló család "Az elmúlás most nagyon fáj, de hisszük, tudjuk, hogy együtt leszünk még. Szomorú szívvel tudatjuk, hogy GOTTHÁRD JÁNOS 2018.december 30-án, életének 74. évében örökre megpihent. Hamvainak örök nyugalomra helyezése 2019. január 12-én, szombaton a 12.30-kor kezdődő gyászmisét követően, 13 órakor lesz a győrvári alsó temetőben. Gyászoló családja "Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, Hiába szállnak árnyak, álmok, évek." (Juhász Gyula) Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy BATHA LAJOSNÉ szül. Törő Ibolya életének 78. évében csendesen elhunyt. Örök nyugalomra helyezése 2019. január 11-én, pénteken 14 órakor lesz a szalafői temetőben. Egyben köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, gyászunkban osztoznak. Gyászoló családja "Mikor testemet már roskadozva vittem, Váratlanul, csendesen átölelt az Isten." Mély fájdalommal tudatjuk, hogy KOLLERNÉ KÓKAI ILONA 72 éves korában itt hagyott bennünket. Örök nyugalomra helyezése 2019. január 11-én, pénteken 15 órakor lesz a vasvári temetőben. Gyászmise előtte 14 órakor. Köszönet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Gyászoló családja "Nem foghatjuk már elgyengült kezed, Nem simogathatjuk őszülő fejed, Nem tekint ránk aggódó szemed, Marad a csend, mindent köszönünk neked." Mély fájdalommal tudatjuk, hogy KACZOR ANNA 81 éves korában elhunyt. Temetése 2019. január 12-én, szombaton 15 órakor lesz az olaszfai temetőben. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, gyászunkban osztoznak. A gyászoló család "Csak az idő múlik, feledni nem lehet, Szívünk őrzi drága emlékedet!" Fájó szívvel emlékezünk ZÁMBÓ JÓZSEFNÉ szül.: Németh Ilona halálának 20. évfordulóján Férje, lányai és unokái "Nyugodjál csendesen, legyen békés álmod, Talál odafent örök boldogságot!" Mély fájdalommal tudatjuk, hogy PIPICS TIBORNÉ szül. Németh Rozália szerető szíve 84 évesen megpihent. Örök nyugalomra helyezése 2019. január 11-én 13 órakor lesz a sárvári városi temetőben. Gyászmise reggel 8 óra 30 perckor a Szent László templomban. Egyben köszönetet mondunk mindenkiknek, akik utolsó útjára elkísérik, gyászunkban osztoznak. Gyászoló család "Ő már ott van, hol nincs fájdalom, Örök álmát őrizze béke és nyugalom." Fájó szívvel emlékezünk KOVÁCS LÁSZLÓNÉ szül. Kovács Magdolna halálának 1. évfordulóján. Szerető családja "Szomorúan szól egy kis falu harangja, mert egy szerető, jó ember többé már nem hallja. Nem vár bennünket ragyogó szemekkel, nem örül már nekünk szerető szívével. Elment, mivel nehéz volt már élni, kopogtat a jó Istennél bebocsátást kérni." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy TAKÁCS KÁLMÁNNÉ szül. Orbán Zsuzsanna 70 éves korában elhunyt. Szeretett halottunk hamvaitól 2019. január 11-én 15 órakor veszünk végső búcsút a kemenesmihályfai temetőben. A gyászoló család Emlékezünk édesanyánk BÁNÓ ISTVÁNNÉ szül. Horváth Erzsébet halálának 30. évfordulóján. Gyermekei, unokái "Csak az idő múlik, feledni nem lehet, szívünk őrzi drága emlékedet." Hiánya fájdalmával, igaz szívvel emlékezünk HORVÁTH GYULA autószerelő mester halálának 10. évfordulóján Szerető családja Fájó szívvel tudatjuk, hogy ÖZV. GÖLLER JÓZSEFNÉ szül. Haholt Irén 86 éves korában csendesen elhunyt. Temetése 2019. január 11-én 14 órakor lesz az őrimagyaósdi temetőben. Köszönetet mondunk mindenkinek, akik utolsó útjára elkísérik. Gyászoló család Mély fájdalommal tudatjuk, hogy ÁBRAHÁM JULIANNA 71 éves korában elhunyt. Szeretett halottunk hamvaitól 2019. január 10-én 15 órakor veszünk végső búcsút a celldömölki temetőben. A gyászoló család "Ő már ott van, ahol nincs fájdalom, Örök álmát őrizze béke és nyugalom." Fájó szívvel emlékezünk NÉMETH DEZSŐ halálának 1. évfordulóján. Szerető családja "Csendesen alszik, megpihent végleg angyalok bölcsője ringatja már nem jöhet vissza, hiába hívjuk emléke szívünkben otthont talál..." Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, nagypapa, testvér TÓTH LÁSZLÓ (volt ÉLGÉP üzemvezető) életének 71. évében 2018. december 28-án örökre itt hagyott minket. Hamvasztás utáni temetése 2019. január 11-én, pénteken 13.30-kor lesz a Jáki úti temetőben. Gyászmise a temetés napján 9.00 órakor a Szent Márton-templomban lesz. A gyászoló család "A küzdelmeknek vége, erőm elhagyott, nézzetek fel az égre, valahol ott vagyok." Szomorú szívvel tudatjuk, hogy NAHODIL FERENC életének 74. évében elhunyt. Hamvainak végső nyugalomra helyezése 2019. január 10-én, csütörtökön 12.15-kor lesz a szombathelyi Jáki úti temetőben. Egyúttal köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és gyászunkban együttérzéssel osztoznak. Gyászoló család Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkkal, akik ismerték és szerették, hogy BARTHA GYULA 70 éves korában elhunyt. Temetése 2019. január 15-én, kedden 15 órakor lesz a táplánszentkereszti országuti temetőben. Előtte gyászmise 14.30-kor lesz a Szent Lőrinc templomban. A gyászoló család "Mikor testemet már roskadozva vittem, Váratlanul csendesen átölelt az Isten..." Mély fájdalommal tudatjuk, hogy DR. HEGEDÜS IMRÉNÉ szül. Holy Erzsébet életének 97. évében csendesen elhunyt. Temetése 2019. január 11-én, pénteken 12.15-kor lesz a Jáki úti temetőben. Lelki üdvéért ezen a napon 10 órakor mondunk gyászmisét a Székesegyház Madonna-kápolnájában. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik lelki üdvéért imádkoznak és utolsó útjára elkísérik. A gyászoló család "Elmentem tőletek, nem tudtam búcsúzni, Nem volt időm arra, el kellett indulni. Szívetekben hagyom emlékem örökre, Ha látni akartok, nézzetek az égre." Fájó szívvel emlékezünk TÓTH ZOLTÁN halálának 10. évfordulóján. Szerettei