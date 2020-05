Művészek olvasnak fel egy New York-i múzeum szervezésében

A felvételeket a kortárs művészeti múzeum közönsége az intézmény honlapján hallgathatja meg.

Iggy Pop és Jeff Koons is azok között a művészek között van, akik a New York-i New Museum kezdeményezésére irodalmi művekből vagy saját írásaikból olvasnak fel. A felvételeket a kortárs művészeti múzeum közönsége az intézmény honlapján hallgathatja meg.

A program szervezője Maurizio Cattelan olasz konceptuális művész, aki falra ragasztott banánnal vagy aranyból készült vécével hívta fel magára a figyelmet.

A New Museum csütörtökön jelentette be, hogy mivel egyelőre a járvány miatt nem tudnak kinyitni, naponta tesz fel a honlapjára új „esti meséket” olyan jelentős művészektől, mint Thomas Hirschhorn, Jeff Koons, Murakami Takasi, Raymond Pettibon és Michael Stipe.

A kezdeményezés néhány szereplője saját írását olvassa, mások olyan szokatlan szövegeket választottak, mint Amiri Baraka verseskötete, a Preface to a Twenty Volume Suicide Note vagy Simone Weil francia író-filozófus Kegyelem és nehézkedés című munkája.

Az első produkciók között a héten került fel a honlapra Iggy Pop hangfelvétele, amelyben egy halott kutyára emlékezik. A felolvasásokat június végéig töltik fel a portálra.