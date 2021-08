Sztárokkal és hollywoodi filmekkel érkezik a mustra

A szeptember 1-jén kezdődő 78. Velencei Nemzetközi Filmfesztivál Pedro Almodóvar Madres paralelas című filmjével nyílik meg.

Sok hollywoodi sztár, köztük Matt Damon, Adam Driver és Jamie Lee Curtis érkezik filmjeivel együtt a szeptember 1-jén kezdődő 78. Velencei Nemzetközi Filmfesztiválra.

A patinás filmmustrán debütál Ridley Scott középkori, látványos akciófilmje, Az utolsó párbaj Matt Damon, Adam Driver és Ben Affleck szereplésével. Jamie Lee Curtis pedig Gyilkos Halloween című horrorfilmjét népszerűsíti majd a lagúnák városában.

A Velencében bemutatkozó, régóta várt produkciók közé tartozik Denis Villeneuve Dűnéje, amelyben Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Stellan Skarsgard, Charlotte Rampling és Javier Bardem állt a kamera elé.

A fesztivál Pedro Almodóvar Madres paralelas című filmjével nyílik meg. A Penélope Cruz főszereplésével forgatott alkotás két állapotos nő történetét mutatja be, akik egy kórházban találkoznak a szülés előtt.

Az Arany Oroszlán díjért induló versenyfilmek között van a Spencer, amely Diana hercegnőről szól, akit Kristen Stewart alakít. Paul Schrader a The Card Counter című filmjével versenyez, amelyben Oscar Isaac és Willem Dafoe látható. Paolo Sorrentino (A nagy szépség) pedig ifjúsága színterén, Nápolyban forgatott új alkotásával, az E stata la mano di Dio című, mindeddig legszemélyesebb filmjével indul a díjért.

A 21 versenyfilm alkotói között öt női rendező van. Maggie Gyllenhaal például Elena Ferrante regényéből forgatott filmjével jelentkezik, amelynek címe The Lost Daughter. Jane Campion pedig, aki csaknem harminc éve aratott világra szóló sikert Zongoralecke című alkotásával, most The Power of the Dog című filmjével érkezik, amelyben Benedict Cumberbatch, Jesse Plemons és Kirsten Dunst játszik.

A fesztivál igazgatója, Alberto Barbera szerint a pandémia jót tett a filmesek alkotókedvének, és kitűnő filmek születtek. Mint korábban elmondta, 59 ország produkcióit láthatja majd a közönség. Sajnálkozva jegyezte meg, hogy számos kiváló alkotás egyszerűen azért maradt ki, mert már be sem fért a programba.

Tavaly Chloé Zhao A nomádok földje című filmje nyerte el az Arany Oroszlán díjat. Idén a kínai származású rendező a szeptember 1. és 11. között zajló fesztivál nemzetközi zsűrijében foglal helyet, amelynek elnöke az Oscar-díjas dél-koreai rendező, Pong Dzsunho lesz.

A fesztivált Roberto Ando olasz rendező Il bambino nascosto című filmje zárja majd, amelyet versenyen kívül vetítenek.