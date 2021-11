Több száz éves elrabolt műkincseket kapott vissza Nigéria

A New York-i Metropolitan Múzeum, a Met a 19. századi brit gyarmatosítás idején elrabolt, 14. és 16. századi műkincseket adott vissza Nigériának.

A híres benini műkincsek közé tartozó alkotások visszaszolgáltatásáról szóló megállapodást már júniusban bejelentette a Met, a hétfői hivatalos átadáson a múzeum igazgatója, Max Hollein és Abba Isa Tijani, a nigériai Múzeumok és Emlékművek Nemzeti Bizottságának, az NCMM vezérigazgatója is részt vett.

At a repatriation ceremony today, the Met signed a deal with the Nigerian government that allowed for loan exchanges in the years to come https://t.co/5oLsGqLntV

— ARTnews (@artnews) November 22, 2021