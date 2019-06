Szálinger-ősbemutatóval és Gregory Kunde áriaestjével zárul a PucciniFeszt

Puccini életének tragikus momentumát feldolgozó zenés drámával, valamint egy gálakoncerttel zárja a PucciniFesztet a Magyar Állami Operaház a hétvégén.

Szálinger Balázs költő zenés színművével búcsúzik a „Puccini Itáliája” tematikus évadot megkoronázó fesztivál az Operában. A Krizantémok, avagy Liù halála az Opera jelen évadának központi szerzőjét, Puccinit állítja a középpontba.

Szálinger Balázs drámájában egy, a korabeli sajtóban igencsak felkapott esetet vett alapul. Puccini múzsaként tekintett az őt körülvevő nőkre, valamennyi művéhez más-más múzsát talált. Felesége, Elvira azonban egyre nehezebben tűrte a férje körül legyeskedő, a mesterre áhítattal tekintő nőket. Ennek a féltékenységnek esett áldozatul Doria, a Puccini-ház szolgálólánya, aki a sorozatos vádaskodások és megaláztatások következtében megmérgezte magát. Doria posztumusz vált a szerző múzsájává, hiszen neki állított emléket, mikor megkomponálta az alázatos szolgálólány, Liù halálát a Turandotban. Számos zenetörténész és Puccini-rajongó szerint nem véletlen, hogy épp ezek a hangjegyek voltak a mester utolsó papírra vetett zenei gondolatai.

A gyönyörű Puccini-szerzeményekkel kísért darabban a címadó Krizantémok vonósnégyes mellett olyan népszerű operákból szólalnak meg részletek, mint a Pillangókisasszony, A Nyugat lánya, a Gianni Schicchi, a Bohémélet és természetesen a Turandot, de olyan ritkaságok is elhangoznak, mint a PucciniFeszten ugyancsak bemutatott A fecske egyik áriája, vagy a Capriccio sinfonico című darab részlete.

A prózai szerepekben tehetséges fiatal színészek – Olasz Renátó (Puccini), Tankó Erika (Elvira), Mészöly Anna (Dorina), Bajor Lili (Fosca, Elvira lánya) és Stork Natasa (Giulia, Dorina unokatestvére) – lépnek színpadra, míg az áriákat Rőser Orsolya Hajnalka és Boncsér Gergely tolmácsolásában hallhatja a közönség. A Szilágyi Bálint rendezésében megvalósuló előadás, amelynek szürreális látványvilágát Márkus Sándor jegyzi, az idei évadban június 8-án és 9-én látható az Eiffel Műhelyházban.

Ugyancsak hölgyek gyűrűjében mutatkozik be a napjaink legnagyobb Puccini-tenorjai között számon tartott amerikai Gregory Kunde is, aki június 10-én először lép fel Magyarországon. Kunde a világ legnagyobb operaházaiban énekli Puccini műveit.

A világhírű tenor budapesti közönségének videóüzenetet küldött:

A PucciniFesztet pünkösd hétfőn záró áriaest műsorán nemcsak Puccini, de a rá ható és belőle inspirálódó szerzők, Ponchielli, Leoncavallo, Mascagni, Catalani, Boito, Cilea, Giordano, Charpentier és Verdi áriái is elhangoznak. A kétrészes, nagyszabású programban a hazai operaélet válogatott kiválóságai is fellépnek, így a közönség Fodor Bernadett, Sáfár Orsolya, Pasztircsák Polina, Bátori Éva, Létay Kiss Gabriella, Rálik Szilvia és Sümegi Eszter előadását is élvezheti.

Borítókép: A Krizantémok vonósnégyes mellett népszerű operákból szólalnak meg részletek (Fotó: Csibi Szilvia)